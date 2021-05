Eigenstandig lost Hare Majesteit de moord op de pianist op

Bij ons thuis heet ze ‘papa’s vriendin’. En nee, daar heb ik geen moeite mee. Ik gun haar wel een stukje papa, temeer nu ze het na al die jaren moet stellen zonder haar gemaal. De ontmoeting, ik moest het even nazoeken, was in 2016. Wij waren die zomer op vakantie in Groot-Brittannië, de eerste week kampeerden we in Noord-Londen. Elke dag de bus van Lee Valley Camp­site naar station Walthamstow Central, vanwaar we de Underground namen het centrum in. De locatie was zorgvuldig gekozen, want een goede uitvalbasis voor ook een bezoek aan de Harry Potterstudio’s in Watford in de tijd dat de kinderen zichzelf nog Harry Potter en Hermione (of zo u wil Hermelien) waanden.

Terug naar papa’s vriendin. We waren die dag uitgestapt bij metrostation Green Park en zagen mensenstromen die we besloten te volgen – hier moest iets aan de hand zijn. Dat was zo, toeristen trokken massaal naar Buckingham Palace voor het ritueel van Changing of the Guard. We stonden in het publiek, maar het was zo druk dat er amper iets te zien viel. Er was ook, precies die ene week dat we in Londen waren, een hittegolf gaande. We besloten af te haken en verpoosden ons een tijdje in het aangrenzende St. James’s Park.

Toen, het moment, een kruising, een stoplicht (opgezocht, met satelliet: The Mall/Marlborough Road). Wij wachtten, een auto stond stil. En Zij was het, daar achterin. En Zij Keek Hem Aan. Zij Keek Hem Aan! Ik heb het moment suprême gemist, maar wel gezien dat Zij het was. De wacht gewisseld, op weg naar andere plichtplegingen. Papa’s vriendin. Queenie.

Ik kom er op doordat ze nu ook een roman­personage is geworden, Her Majesty the Queen. Als een Miss Marple struint ze rond in een reeks van de Britse schrijver S.J. Bennett waarvan nu het eerste deel De moord op Windsor Castle in vertaling van Susan Ridder is verschenen (Nieuw Amsterdam). Die moord – er wordt in 2016, in de aanloop naar de negentigste verjaardag van Elizabeth II een slechts in paarse kamerjas gehulde Russische pianist opgeknoopt in een kast aangetroffen en iets met lippenstift en een damesslipje – lost Hare Majesteit eigenstandig op. Al mag ze zichzelf officieel nergens mee bemoeien en laat ze diplomatiek de credits aan paladijnen en professionals.

De vader van S.J. Bennett (1966, voorheen kinderboekenschrijver en schrijfcoach) heeft de koningin tijdens zijn militaire carrière meermaals ontmoet, vermeldt ze op haar website, waardoor ze persoonlijke anekdotes in de verhalen kan verweven over de vrouw die een van de machtigste en invloedrijkste ter wereld is – en toch niet altijd au sérieux wordt genomen. In deze cozy crime grijpt ze listig haar kans.

Ja, ze is me d’r eentje, papa’s vriendin.

