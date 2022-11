“Eigenlijk, Holman, is die man van Pelosi homoseksueel en is hij aangevallen door een jongen die hij had besteld.”

“Geloof dat toch niet! De zoon van Trump en anderen hebben dat gesuggereerd. Dat is vreselijk! Mensonterend. Kwaadaardig!”

“Maar of het een leugen is, weet jij ook niet. Dat houden ze onder de pet.”

“Het is een leugen.”

“Bijna alle Republikeinen zeggen het. Die weten echt meer dan jij.”

“Oké, stel dat Pelosi liegt. Hoeveel bewijzen zijn daarvan en hoeveel bewijzen zijn er dat Trump liegt? Wat is de eindstand, Mieke?”

“Trump is beter voor Amerika. En wat goed is voor Amerika, is goed voor ons. Dat is mijn mening. En er is hier vrijheid van meningsuiting, dus ik mag dat zeggen.”

“Mag Trump liegen om zijn doel te bereiken?”

“Tuurlijk. Iedereen liegt. Rutte toch ook?”

“Oké. Iedereen liegt. Jij dus ook, maar zo flauw wil ik niet zijn. Wat is de reden dat bijvoorbeeld Rutte zou liegen?”

“Macht. Politici willen macht.”

“Oké: macht. Om wat mee te doen?”

“Belangrijk zijn. Veel geld verdienen.”

“Ik kan hier niet tegen, weet je dat? En waarom niet? Omdat het gelul is en ik te oud ben, te zwak, te dom misschien ook, om je een goed weerwoord te geven dat je overtuigt. Niets overtuigt je. Je wilt zelfs de Amerikaanse democratie terzijde schuiven.”

“Democratie is achterhaald, Theodor. Alles duurt te lang in een democratie. Democratie is de slaappil van de samenleving.”

“Wat moet ik hier nou op zeggen? Godverdomme, dit zet onze vriendschap op het spel!”

“O ja, waarom? Omdat ik een mening heb? In jouw ogen de verkeerde mening? Wat heeft dat met vriendschap te maken?”

“We staan recht tegenover elkaar. Jij ‘begrijpt’ Poetin zogenaamd. Jij vindt Zelenski ‘een modepop.’ Jij vindt Trump geweldig. Je bent op je 65ste niet gevaccineerd. Marion Koopmans vind je ‘een hippie.’ Ik kan zo wel doorgaan. Wat vind je van mij?”

“Jij bent een grachtengordeldwaallicht, Theodor, maar dat is mijn vrouw ook. Ik hou nog steeds van haar.”

“Maar jij wantrouwt mijn kennis. Je bent het in niets met me eens. Er is ook niets waarmee ik je kan overtuigen. Waarom zouden we nog vrienden zijn?”

“Je bent zo serieus. Je doet net of we getrouwd zijn. Maar goed, dan praten we over dingen waarover we het eens zijn. Bijvoorbeeld: de afgrond nadert.”

“De afgrond... is overdreven...”

“Oké... Alfred Schreuder moet weg toch?”

“Nee!”

“Tja, dan...”

