‘Eigenlijk gaat het niet om gelijk’

‘Wij, van de club van Eigenlijk, weten het ­feitelijk eigenlijk altijd beter.”

“Hoe bedoelt u?”

“Nou, eigenlijk was Badr Hari beter dan Rico Verhoeven, dus eigenlijk was Badr de winnaar.”

“Nee, hij was de verliezer.”

“Nee, eigenlijk was hij de winnaar… Maar Badr blesseerde zich aan zijn voet… Het is net als met de Amerikaanse presidentsverkiezingen… Eigenlijk was Hillary de winnaar.”

“Nee, Trump won! Dat is toch duidelijk?”

“Eigenlijk was dat helemaal niet duidelijk. Hillary haalde meer stemmen, dus eigenlijk was zij de winnaar. Eigenlijk had zij president van de Verenigde Staten moeten zijn.”

“Maar Trump won.”

“Eigenlijk niet dus. Maar goed, eigenlijk wil jij altijd gelijk hebben. Dat is bijzonder onsympathiek, want eigenlijk hebben wij steeds gelijk. Jij gaat zeker ook ontkennen dat eigenlijk Boris Johnson niet gewonnen heeft.”

“Dat klopt, ja. Boris heeft nogal ruim gewonnen!”

“Toch is dat niet zo. Boris heeft eigenlijk verloren, als je de jongeren in aanmerking neemt. Driekwart van de jongeren wilde een tweede referendum. En het gaat toch eigenlijk om de jongeren.”

“Nee, ouderen tellen ook mee.”

“Nou… eigenlijk niet… Nee, het is wel duidelijk dat je er eigenlijk niets van begrijpt! Ik zal je niet verwijten dat je eigenlijk een boomer bent maar…”

“Wel verdomme! Ik héb ook gelijk!”

“Het gaat eigenlijk niet om gelijk. Het gaat om het welzijn van ons allemaal. Daarom ben ik ook blij dat de hoogste rechter tegen de regering zegt dat ze zich aan die Urgendadoelstellingen moeten houden. Dat ben je toch wel met me eens!”

“Nu ga ik eens eigenlijk zeggen. Ik vind eigenlijk dat de rechter zich niet over zaken moet uitspreken die in het parlement thuishoren. De rechter gaat eigenlijk veel te veel op de stoel van de regering en het parlement zitten. Daar zit eigenlijk iets fout!”

“O, het bevalt mijnheer eigenlijk niet! En meteen gaat hij de rechtstaat in diskrediet brengen.”

“Ik vind het eigenlijk raar dat we geen wetten kunnen maken die tegen Europese verdragen ingaan.”

“O, jij staat in deze dus eigenlijk achter Thierry Baudet? Dan kun je eigenlijk geen lid worden van onze club.”

“Ik wil helemaal geen lid ­worden!”

“Eigenlijk wil iedereen lid worden van onze vereniging. Iedereen wil eigenlijk met eigenlijk iets anders zeggen dan hij eigenlijk bedoelt.”

“Eigenlijk heb ik een hekel aan jullie vereniging.”

“Ach, wat stel je eigenlijk voor?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.