Eet bananen voor een groenere wereld, maar mijd de kiwi

Heeft u zich na de ­zoveelste woedende speech van Greta Thunberg ooit afgevraagd op wie ze eigenlijk boos is? Nou, ze is vooral boos op u. En wellicht terecht, want wij zijn allen een beetje schuldig aan de sloop van een leefbare aarde.

Geen vliegreizen, beter isoleren, minder vlees eten, kouder douchen, avocado’s vermijden: het duizelt van de nuttige ad­viezen om de planeet te redden. Alles tegelijk lukt niet, dus is het zinvol te snappen hoe we als ­individu de vernietiging van de wereld het best kunnen voorkomen. Met andere woorden: hoe groot de ‘carbon footprint’ (in goed, maar onbegrijpelijk ­Nederlands: de koolstofvoet­afdruk) is van alles wat we doen.

Als je het precies wilt weten, is het boek How bad are bananas? van Mike Berners-Lee een aanrader. Hij rekent voor dat een e-mailtje weliswaar slechts 0,3 gram koolzuurgassen pro­duceert, maar de wereldwijde ­(dagelijkse !) 150 miljard spamberichten vertegenwoordigen per dag dus 45 miljoen kilo broeikasgas. Een uurtje ver­gaderen per Zoom genereert 50 gram koolstof, maar is tweehonderdduizend keer beter dan je meeting in Hongkong, want dat vluchtje kost tien ton aan milieubederf. En een opsteker voor alle luiaards die zich per e-bike voortbewegen: een tochtje op een elektrische fiets is verrassenderwijs milieuvriendelijker dan zelf de kilometers weg te trappen, omdat je die inspanning kennelijk moet compen­seren met extra omgevings­onvriendelijk voedsel.

Maar ja, eten moeten we ­natuurlijk allemaal en dan blijkt een van de groenste opties een banaan. Voor slechts honderd gram koolstofellende krijg je een karrenvracht voedingsstoffen, vezels en fijne vitamines naar binnen. Bananen groeien buiten en niet in warme broeikassen, ze komen weliswaar van verre, maar kunnen worden vervoerd per boot en ze hebben nauwelijks verpakking nodig. Vergelijk dat eens met een per vliegtuig geïmporteerde kiwi: honderd keer zoveel koolstof. En realiseer je je wel dat toevoegen van warme melk aan koffie of cappuccino de CO2-voetafdruk van je drankje vertienvoudigt, per jaar ongeveer gelijk aan een vliegretourtje New York?

Tot de milieuonvriendelijkste wezens behoren baby’s, met hun extreem verontreinigende wegwerpluiers en een indrukwekkende methaanproductie door wat ze in die luiers deponeren: een halve ton akelige koolstofproducten per baby. In Engeland wordt om die reden hardop gesproken over een luieraccijns. Slecht plan, want – gelukkig voor jonge ouders – katoenen ­luiers zijn nog veel erger, omdat het wassen daarvan ongeveer het dubbele aan klimaatbederf veroorzaakt.

Wellicht is de kleine 70 kilogram koolzuur die het aanschaffen en gebruik van je mobieltje per jaar de atmosfeer inslingert geen reden om het apparaat in een hoek te gooien. Hopelijk geeft kennis van de impact op het milieu van alles wat we elke dag doen een klein handvat om een tikje groener te leven.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.