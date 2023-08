Eert uw vader en uw moeder, maar mantelzorg is in Nederland verre van vanzelfsprekend

Ik ben op bezoek bij onze Italiaanse buren Giancarlo en Isabella in het dorpje waarin ons vakantiehuisje staat. Een altijd vrolijk en hardwerkend echtpaar met vijf kinderen rond de twintig jaar, dus altijd genoeg drukte en gezelligheid in huis.

Sinds kort woont ook Isabella’s 78-jarige moeder in. Zij komt nauwelijks van haar stoel vanwege slijtage van de gewrichten, slijtage van hart en longen en nu ook slijtage van de hersenen met beginnende dementie. Haar zorgbehoefte is groot en voorzichtig vraag ik mijn buren of deze verzorging niet allemaal een beetje te veel wordt boven op hun drukke werk en gezin.

Ze kijken me een beetje verbaasd aan, want voor hen is het een vanzelfsprekendheid een zieke of zorgbehoeftige ouder in huis te nemen.

In Nederland is dat zo langzamerhand een uitzondering. Uit de recentste gegevens van de European Values Study, een onderzoek onder duizenden Europeanen in meer dan dertig landen, blijkt dat slechts 16 procent van de Nederlanders vindt dat het de plicht van de kinderen is voor hun zieke ouders te zorgen. Daarmee bungelt Nederland ver onder aan de lijst, want in Frankrijk, Italië of de meeste Oost-Europese landen is dat rond de 75 procent. Ook ongeveer de helft van de Duitsers vindt dat ze zich om hun zieke ouders moeten bekommeren.

Hoewel in Nederland rond een derde van de volwassenen zegt mantelzorg te geven aan een familielid of vriend, is het uitzonderlijk dat mensen over een langere periode hun vader of moeder intensief verzorgen. Kennelijk is onze samenleving zodanig geïndividualiseerd dat dit geen vanzelfsprekendheid is zoals in andere landen. Of we hebben zo’n uitgebreid aanbod aan langdurige zorg, thuishulp en verpleegzorg georganiseerd dat het niet meer nodig is het zelf te doen.

Hoe dan ook, de hulp aan zorgbehoeftige vaders en moeders is voor een groot deel geoutsourcet naar zorgorganisaties. Ik wil daar overigens totaal geen moreel oordeel over uitspreken, het is een maatschappelijke keuze die we met zijn allen hebben gemaakt.

Maar die keuze komt wel met een prijskaartje. De gezondheidszorgkosten in Nederland zijn met 14 procent van het bruto nationaal product net onder het Europese gemiddelde. We zijn echter absoluut koploper op het gebied van langdurige zorg, zoals opname in een verpleeghuis, ouderenzorg of thuiszorg. Hieraan geven we ongeveer dertig miljard euro per jaar uit en dat is relatief meer dan het dubbele dat onze buurlanden per inwoner hieraan besteden. Interessant genoeg zijn onze uitgaven aan curatieve zorg (huisartsen en ziekenhuizen) juist flink onder het westerse gemiddelde.

Als je klaagt dat de kosten van de zorg te hoog zijn, is de consequentie dat je je demente moeder in huis neemt of dat je gaat stofzuigen bij je hulpbehoevende vader. Als je dat liever uitbesteedt aan zorgorganisaties, moet je maar gewoon accepteren dat daar een prijskaartje aan vastzit.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

