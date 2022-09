Eerste schooldag in Rusland: de kinderen spelen met speelgoedtanks

Mijn hart brak toen schoondochter Olga vanuit Moskou een foto stuurde van kleinkind Charlotte in een mooi blauw jurkje, strikken in de haren en haar netste schoenen aan.

‘1 september’ stond er in het bijschrift.

Meteen gingen de gedachten terug naar alle eerste septembers die we met onze drie zonen meemaakten. ‘Pervi Zvanok’ ofwel ‘de eerste schoolbel’ – als alle Russische kinderen weer naar school gaan met een plechtige ceremonie in aanwezigheid van eveneens opgedofte ouders en grootouders. En nu ging Charlotte naar haar eerste Pervi Zvanok – de kleuterschool – terwijl wij ontbraken!

Haar vader Tom ging als kleuter naar een schooltje in het ‘Stalinbos’ – vlak bij de plek waar de beruchte dictator zijn laatste adem uitblies. Zijn eerste schoolboekje bevatte plaatjes met de tekst ‘Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal altijd voortleven.’ Het was 1992. Gorbatsjov was net afgetreden en de Sovjet-Unie stortte voor onze neus in elkaar.

De juffen lachten zelf verontschuldigend over het schoolboekje. “We weten dat de tijden zijn veranderd,” zeiden ze, “het gaat allemaal zo snel dat de schoolboekjes het niet kunnen bijhouden.”

Op deze 1 september – dertig jaar later en een dag na het overlijden van Gorbatsjov – valt er weinig meer te lachen. Het woordje Lenin kan moeiteloos worden vervangen door Poetin. In de zomermaanden vaardigde het Kremlin een decreet uit dat alle 40.000 scholen in Rusland per 1 september een ‘patriottische adviseur’ moeten aanstellen die ‘patriottische en Russische morele waarden’ dient in te voeren in het onderwijs.

De schoolboeken zijn op de schop gegaan met onderwerpen als ‘de geschiedenis van de Krim’ en ‘de wedergeboorte van Rusland onder Poetin’. Scholieren krijgen nu wekelijks lessen voor hun kiezen waarin patriottische oorlogsfilms of een virtuele tour door de Krim worden vertoond.

In de klas van de dochter van collega Andrej werd een computerles vervangen door een film waarin Oekraïners zich overgaven aan Russische soldaten. Op veel scholen spelen kinderen nu met speelgoedtanks en oefenen jongens met modelmachinegeweren.

Dat mist zijn uitwerking niet, merkte lerares Engels Milyutina. Zij werd gearresteerd nadat ze had geweigerd om tijdens haar les de oorlog te bewieroken. “De propaganda heeft zeker haar werk gedaan,” meldde ze. Op haar school kalkten kinderen Z-symbolen op de speelplaats.

Veel liberale ouders zijn geschokt over het hersenspoelen van hun kinderen en wijken daarom uit naar privéscholen, in de hoop dat die minder onder staatscontrole staan. Dat blijkt in de praktijk ijdele hoop. Letovo, de meest prestigieuze en liberale school van Moskou, ging al door de knieën, nadat het onderwijs ministerie had gedreigd de vergunning in te trekken.

Bij de school van kleinkind Charlotte schalde het Russische volkslied uit de luidsprekers en werd de vlag plechtig gehesen – ook al een noviteit.

Onze Tom en Olga zien het met afgrijzen aan. “Stel je voor dat Charlotte straks thuiskomt met het idee dat Poetin een held is, en we dat niet uit haar hoofd kunnen praten... Dat is een van de belangrijkste redenen waarom we hier weggaan. Met pijn in het hart, maar voor de toekomst van onze kinderen.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.