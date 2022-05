Eerste hulp bij galeriebinnenloopangst

U treft me niet op mijn meest relaxte moment. Daags voor de opening van de tentoonstelling waar ik ruim een jaar aan heb gewerkt, klopt mijn hart zo hard van de adrenaline dat ik vermoed dat de buren het kunnen horen. Wie denkt dat het maken van een expositie voor een kunstenaar zo ongeveer het summum van geluk is, heeft het mis. Er is weinig beroepsmatig zo stressvol als de weken in de aanloop naar een show.

Het is de hel die voorafgaat aan grote ontlading en blijdschap en vrolijkheid op de dag van de opening. (Daarna volgt het zwarte gat en weer dáárna begint het hele proces van idioot hard werken totdat er weer een tentoonstelling gemaakt kan worden weer opnieuw. Mijn advies: word geen kunstenaar.)

Maar laten we even focussen op dat moment van ontlading, blijdschap en vrolijkheid. Want precies dat maakt de kunstwereld voor u, als publiek, zo leuk. Want dáár mag u bij zijn!

Het ding is, velen van u hebben hier geen idee van. U weet, over het algemeen, niet hoe kunstexposities werken. Er bestaat zelfs zoiets als galeriebinnenloopangst. En daardoor mist u most of the fun!

Dus help ik u vandaag even op weg. Niet in de laatste plaats omdat er deze week heel veel exposities openen in deze stad. Het is namelijk Amsterdam Art Week en dat betekent een week waarin heel veel galeries uitpakken met hun beste kunstenaars, lezingen, performances et cetera.

En het aardige is (hier start mijn uitleg): een galerie bezoeken of naar een galerieopening van een nieuwe show gaan is gratis. Dat geldt ook voor optredens en presentaties of eigenlijk alles wat plaatsvindt in galerieën: je hoeft je zelden aan te melden. Je kunt al je vrienden meenemen. Er zijn vaak gratis drankjes en hapjes, de kunstenaars lopen doorgaans zelf ook rond en je kunt makkelijk van de ene naar de andere tentoonstelling hoppen omdat heel veel galerieën dicht bij elkaar in de binnenstad zitten. Inderdaad, het is dus éigenlijk gratis cultureel uitgaan, geïnspireerd raken, de allernieuwste kunst zien, mensen ontmoeten en nee, je hóeft wanneer je een galerie binnenwandelt geen kunstwerk aan te schaffen.Hoewel dat wel mag natuurlijk.

En daarmee (voor de leek) heeft u meteen de uitleg over waarom je wel entree voor een museum betaalt en niet voor een galerie: in een museum zijn de kunstwerken niet te koop en betaalt u om te mogen kijken. De galerie is uiteindelijk (‘gewoon’) een winkel waar iedereen lekker mag komen rondsnuffelen. Eigenlijk net zoiets als de Xenos, waar je ook zo naar binnen loopt. Alleen dan is alles wél uniek en bijzonder en is de kans dat wat je eventueel aanschaft, ook bij de buren boven de bank hangt precies nul procent.

