Eerst hadden we Jensen, nu Ongehoord Nederland –gefeliciteerd met deze aanwinst

De Nederlandse tv en kranten zouden volgens sommigen te links zijn en te weinig doen aan diversiteit van politieke kleur; dat lees ik vaak op Twitter en hoor ik weleens van mensen die zich rechts noemen. Maar zo gek is dat eigenlijk niet, want elke keer als er een rechtse talkshow begint op de Nederlandse tv, eindigt het in een fiasco met nepnieuws, complotten, wetenschapsontkenning, verwende zure zeverzakken die hem presenteren en bloedirritante, oliedomme tafelgasten. Een paar jaar geleden hadden we Jensen, nu hebben we Ongehoord Nederland. Gefeliciteerd met deze ‘aanwinst’, rechtse mensen.

Als ik op hun YouTubekanaal scroll door de korte tv-fragmenten, zie ik titels voorbijkomen als ‘Veganisten, bemoei je niet met mijn leven!’ en ‘Er zijn maar twee geslachten, maar dat mag je niet zeggen’ en ‘Regering wil ook gezonde mensen van hun vrijheid kunnen gaan beroven’. Geen idee waar dat laatste over ging, maar het zal wel onzin over het coronavirus zijn.

In een recent filmpje hoor je migratiedeskundige Jan van de Beek zeggen, houd u vast, dat opleidingsniveau erg veel zegt over de kans dat allochtonen (jaja, dit geldt louter voor allochtonen) in de criminaliteit belanden. In een filmpje van enkele dagen terug hoor je een boer zeggen dat er geen énkel (écht geen énkel) wetenschappelijk bewijs is voor de stikstofcrisis. “Men wil boeren opruimen, terwijl het ook nog eens voor niets zal zijn. Dus dat onrecht, daardoor blijven boeren gemotiveerd om in actie te komen.”

Hij vervolgt zijn onsamenhangende betoog met het argument dat het onzin is dat Johan Remkes (VVD) met zo veel partijen wil praten, ‘want als ik ruzie heb met mijn buurman ga ik toch niet het hele dorp uitnodigen.’ (?). De conclusie: ‘Dan moet je praten met die 95 procent boeren die echt heel veel problemen hebben met dit beleid, en niet met milieuorganisaties.’

Tja, zo kan ik het ook. De volgende keer dat een klimaatwetenschapper van de Nasa zich uit wanhoop aan het hoofdkantoor van een bank vastketent, zoals in april in Los Angeles gebeurde, omdat de aarde naar de kloten gaat en iedereen doet alsof er niets aan de hand is, moeten ze ook alleen in gesprek met Shell. Wel jammer dat we in dit land met zo veel belangen, regels en gezeik rekening moeten houden, terwijl Shell al meer dan zestig jaar in Nigeria olie in de rivieren mag dumpen, er miljarden mee mag verdienen en miljoenen levens mag verwoesten en ermee weg kan komen, toch?

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren valt de boer bij: “Het beleid is erop gericht om grond van de boeren af te pakken om woningen te kunnen bouwen, die hele klimaatagenda door te kunnen drukken. (...) Het is landjepik, voor een heel andere agenda dan die wordt voorgesteld.” Keurig in lijn met wat ex-FvD’er Eva Vlaardingerbroek laatst op de Amerikaanse tv (uiteraard bij de ultrarechtse Tucker Carlson) verkondigde: “Het is heel duidelijk dat de overheid dit niet doet vanwege de stikstofcrisis. Ze doen dit omdat ze het land van deze boeren willen hebben om nieuwe immigranten te huisvesten. (...) En ze willen het omdat boeren hun Great Resetplannen in de weg staan. (...) Er is maar één woord dat we hiervoor kunnen gebruiken: communisme.”

Omdat het zo triest is, kun je er niet eens meer om lachen.

