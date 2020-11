‘Eerlijk mevrouw, het dagboek van Anne Frank is saai’

Voor me zitten dertig leerlingen van een havo 4-klas in Middelburg. De meesten kijken me min of meer geïnteresseerd aan. Sommigen gapen. “Wie heeft het dagboek van Anne Frank gelezen?” vraag ik. Tot mijn grote verbazing gaat slechts één vinger de lucht in. Ik schraap mijn keel: “En wat vond je ervan?” De jongen van de vinger kijkt me vertwijfeld aan. “Eerlijk, mevrouw? Een beetje saai. Ik moest het van mijn moeder lezen, want ze vond het belangrijk dat ik iets over de geschiedenis zou leren, ofzo. Alleen schrijft die Anne zo ouderwets en langdradig.”

Ik ben de hele week in Zeeland. In het kader van het project Literaire Tocht geef ik twaalf gastlessen aan verschillende Zeeuwse scholen over mijn Joodse familiegeschiedenis en het geleidelijk ontstaan van een genocide. Na de eerste les moet ik even bijkomen. De vaste docent komt naar me toe, hij kijkt verontschuldigend: “Tja, jongeren zijn tegenwoordig vooral visueel ingesteld en lezen niet zo veel, ze kijken liever naar tutorials op YouTube”.

Bij de andere klassen ervaar ik ongeveer hetzelfde. Steeds zijn er slechts één of twee leerlingen die het dagboek van Anne Frank hebben gelezen. En allemaal vonden ze het ‘een beetje saai’. De Tweede Wereldoorlog is ‘lang geleden’ en discriminatie interesseert hen niet: ‘Misschien komt dat voor in Amsterdam, maar niet bij ons in Zeeland.’ Dat dit niet klopt, blijkt uit de verhalen van twee dappere scholieren. Een Turkse jongen vertelt dat hij weleens in elkaar wordt geslagen en een meisje uit een Romagezin onthult dat ze soms wordt uitgemaakt voor vuile dief.

Tijdens de laatste dag van mijn lessenreeks lees ik dat de gemeente Amsterdam overweegt om vanaf 2023 structureel 1,5 miljoen euro te bezuinigen op de Openbare Bibliotheek. Daardoor dreigt de sluiting van vier vestigingen. Dit is niet alleen een hoofdstedelijk probleem: de afgelopen tijd werd een kwart van alle bibliotheken in Nederland gesloten.

Eind vorig jaar maakte het Sociaal Cultureel Planbureau nog bekend dat jongeren gemiddeld minder dan één uur per week lezen. Doodzonde, want juist door het lezen van boeken kun je je verplaatsen in de belevingswereld van iemand anders. Zo worden verhalen uit de (hedendaagse) geschiedenis opeens invoelbaar.

Op station Middelburg moet ik me haasten om mijn trein te halen. Ik ben onhandig met mijn rolkoffertje aan het kloten als een blonde jongen me stopt. Het is een van ‘mijn’ leerlingen. “Hé, mevrouw Natascha.” Hij wappert met een boek: Het Achterhuis. “Ik ben na de les meteen naar de bieb gegaan. Ik heb al veertig bladzijden gelezen en het is helemaal niet saai. Anne heeft superheftige dingen meegemaakt en nu begrijp ik dat de oorlog niet begon met gaskamers maar met discriminatie en uitsluiting. Goede reis terug, mevrouw.”

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl