Eerlijk is eerlijk, dat blijft het mooiste zwembad van Amsterdam

Het eerste Amsterdamse zwembad waar ik ooit naar toeging, was het De Mirandabad. Ik was nog geen tien jaar oud. Twee dingen die ik me goed herinner waren de golven en de glijbaan. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Het enige zwembad waar ik daarvoor was geweest, was het zwembad in Helmond, waar ik met andere kinderen uit het azc m’n eerste zwemdiploma haalde. Want, zo werd ons verteld, als je in Nederland wilt wonen, moet je kunnen zwemmen. Die les nam ik ter harte. Toen ik op de basisschool zat in Osdorp, kwam ik vaak in het De Mirandabad.

Tot we naar Noord verhuisden en ik het Floraparkbad leerde kennen, tijdens de introductieweek van de middelbare school. Daar ontmoette ik mijn beste vrienden, die nog steeds mijn beste vrienden zijn. Tegenwoordig heet het Floraparkbad anders: het Noorderparkbad. En recent is het zelfs verkozen tot mooiste zwembad van de wereld. Maar het mooiste zwembad van Amsterdam, eerlijk is eerlijk, blijft het De Mirandabad.

In die middelbareschooltijd gingen we nooit op vakantie. Dus als de scholen sloten in de zomer, verloor ik zes weken lang mijn dagbesteding. Dagelijks basketballen, voetballen en rappen op het plein in het Plan van Gool was geweldig, maar het kon De Verveling helaas niet helemaal wegnemen. Dus als ik het echt niet meer trok, ging ik met vrienden zwemmen.

De twee gratis toegangskaartjes die we kregen van de Stadspas waren in de eerste week al gebruikt. Eén keer Miranda. En één keer Flora. Daarna hield het op. Terwijl ik het liefst elke dag ging zwemmen in de zomer.

Het mooie aan het oude Floraparkbad was dat je er (niet door vertellen) na sluitingstijd makkelijk over de hekken kon klimmen. Er gaat niets boven stiekem zwemmen met je andere tienervrienden in het buitenbad, tijdens een warme zomernacht.

Op de heetste dagen doken we overdag natuurlijk eerst van de Kippenbrug het kanaal in om af te koelen. Een Noordse traditie die nog steeds springlevend is.

Het Sloterparkbad en het Marnixbad waren ook fijne plekken, maar ze hadden toen noch de golven en de glijbaan van het De Mirandabad, noch de mogelijkheid om er ’s nachts te zwemmen zoals in het Floraparkbad.

Vorige week was ik na lange tijd weer in het De Mirandabad. Dit keer niet meer als de kleine jongen die z’n ogen uitkeek, maar als die grote kerel die z’n ogen uitkeek. En met zijn zoontje non-stop van de glijbaan ging. Het was mijn eerste keer in het buitenbad en opnieuw wist ik niet wat ik meemaakte. Ik was in een klein dorpje beland in het Martin Luther Kingpark, verstopt tussen de Rivierenbuurt en de Amsteldijk, zo groot was het.

Als het een beetje meezit, ga ik deze zomer nog alle andere buitenbaden in de stad af. De recensies volgen.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.