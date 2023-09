Een zwartgeblakerd popje zat tussen de resten na de raketinslag. ‘Verdomme,’ zei hij

“Wat heb je daar?” vroeg hij dommig aan zijn hond.

Het was een popje dat hij in z’n bek had.

Hier en daar wat zwartgeblakerd.

“Los! Los!” commandeerde hij.

Maar dat deed de hond niet. Het was zijn prooi en hij schudde met z’n kop met de pop in z’n bek. Daarbij liet hij de pop even los zodat z’n baas die van hem af kon pakken.

Terwijl de hond kwijlend voor hem ging zitten in de hoop dat de pop zou worden weggegooid waarna hij er achteraan kon rennen, bestudeerde zijn baas het speelgoed.

Het hoofdje en het linkerbeentje waren gescheurd.

“Verdomme,” zei de baas.

Hij probeerde de pop wat schoner te maken door hem langs zijn broek te wrijven. Ondertussen ging hij in z’n hoofd na waar de hond geweest zou kunnen zijn, maar hij wist het al.

“Verdomme,” zei hij nog een keer.

De hond bleef bedelen, en even wist de baas niet wat hij moest doen: de pop weggooien of bewaren.

Hij stopte de pop in zijn zak.

“Zoek maar iets anders,” zei hij tegen de hond.

Hij liep naar de hoek en zag het gebouw waar een raketinslag was geweest. Er waren rood-witte linten omheen gespannen en aan de stoep stonden drie containers.

Terwijl hij rustig langs de containers liep, bekeek hij wat er zo aan huisraad in lag. In de middelste zag hij een gebroken kinderbedje, een stuk muur waarop cartoons in roze waren getekend en wat kinderboeken die nog helemaal intact waren.

“Wilt u daar weggaan, mijnheer!” hoorde hij.

Een bewaker liep op hem toe. Hij deinsde achteruit zodat de bewaker goed kon zien dat hij geen kwaad in de zin had.

“Wanneer is dit eigenlijk gebeurd?”

“Gisteren toch,” zei de bewaker.

“Ik zat in de schuilkelder.”

“Een moeder en dochter...” zei de bewaker.

“Het is tuig, het is godvergeten tuig!”

“En ze gaan maar door!”

Hij voelde de pop in zijn zak en wist nog steeds niet wat hij moest doen. Weggooien of houden.

Opeens bedacht hij dat, afgezien van zijn hond, de dochter misschien de voorlaatste was geweest die de pop had vastgehad.

“Hoe heette die familie?” vroeg hij aan de bewaker.

“Geen idee.”

“En dat meisje... die dochter... hoe oud was die?”

“Geen idee.”

Hij groette de bewaker, riep de hond en liep weg.

Met de pop in z’n zak.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

