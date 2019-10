Exterieur van de Blauwe Moskee. Beeld ANP/Koen van Weel

Een zorgelijke houding van de imam van de Blauwe Moskee, namelijk dat we maar moeten wennen aan de gebedsoproep. Er zijn namelijk fundamentele verschillen tussen de oproep tot gebed en het luiden van de klokken. De oproep tot gebed, ‘Allahu Akbar’, is een geloofsbelijdenis in het Arabisch.

De klokken van de kerken en gemeentehuizen luiden ook voor andere situaties. De geluiden van de klokken hebben geen tekst of een andere inhoudelijke mededeling.

Bij klokgelui hoeft men niet alleen aan de kerk te denken, maar ook aan de tijd aangeven en soms heeft het de vorm van muziek.

Met andere woorden: dan zouden christelijke kerken in plaats van klokken ook het credo, de ‘christelijke geloofsbelijdenis’, over de wijk moeten laten klinken.

Gebedsoproepen zijn niet bedoeld voor openbare ruimtes, ze kunnen niet om die reden in een publieke ruimte klinken. Klokgelui mag wel en een moskee mag ook mensen oproepen voor het gebed, mits met een neutraal geluid.

Jos van Remundt, coach en adviseur levensbeschouwing

“Wij willen hiermee niet provoceren, maar proberen de islamitische tradities juist te normaliseren,” zegt hoofdimam Elforkani over zijn voornemen Amsterdam te verrijken met oproepen tot gebed via luid­sprekers. Wat moet ik hier nu van zeggen zonder beledigend te worden? Wereldvreemd?

Robert Rehm, Amsterdam

Misschien kan tegelijkertijd met het versterken van de gebeds­oproep een pilot gestart worden met inlooptijden in de moskee voor lhbti’ers om die wat beter zichtbaar te maken in de moslimgemeenschap. Hulde voor deze eerste stap op weg naar een verdraagzame samenleving en meer tolerantie.

Michael Cock, Amsterdam