‘Een wijk ter waarde van een miljard wordt gebombardeerd. Dat wordt aan één voetballer uitgegeven. Misselijkmakend’

“Het heroveren van het vernietigde,” zei ik.

“Wat bedoel je?” vroeg mijn kennis.

“Je vroeg hoe de zaken staan. Ik las net vanmorgen dat het leger van Oekraïne Bachmoet probeert te heroveren. Er was daar een filmpje bij gedaan van een drone die de situatie van bovenaf toonde. Alles, maar dan ook alles, was kapot. Je zag alleen maar ruïnes, kraters, puinhopen.”

“Waarom wil men het vernietigde heroveren?”

“Waarom wil je zitten op de puinhopen van je eigen huis? Omdat het van jou is en was. Omdat daar je herinneringen zijn, de liefdes die je hebt gehad, de doden die je daar hebt begraven,” zei ik.

“Ja, stom... Ik ben al zo oud dat ik de straten betreur die niet meer bestaan of ernstig zijn veranderd... Ik heb dat ook met de huizen. Het huis waar ik ben geboren ben, is weg... Ja, ik begrijp de Oekraïners.”

We bestelden nog een koffie.

Het gesprek ging over Poetin en het boek Misdaad en Straf van Dostojevski. Over dat boek lulden we vroeger breuken in onze tong.

“Raskolnikov, die hoofdpersoon, voelde zich verheven boven anderen. Daarom dacht hij dat hij een misdaad mocht plegen.”

“Maar uiteindelijk voelt hij schuld. Hij wil boete en denkt dat hij zo verlossing vindt... Denk je dat de christelijke Poetin er zo’n redenering op nahoudt?”

Ik schudde mijn hoofd.

“Voor een deel misschien. Hij denkt dat hij moreel handelt, maar zal nooit en nooit boete willen doen om verlossing te voelen.”

Mijn kennis knikte.

“Oorlog haalt het beste in de mensen naar boven, waarna men die mensen doodt,” zei ik.

“In deze oorlog vernietigt Poetin ook kerken, musea, theaters... Al die instituten die tevens verlossing kunnen brengen. Wat die verlossing ook moge zijn.”

“Het geeft de ellende van godsdienst weer. Iedere godsdienst kent zijn eigen verlossing. Poetin heeft de steun van een of andere hoge geestelijke en denkt dat hij straks in de Russisch-orthodoxe hemel terechtkomt. Terwijl wij vinden – als je gelooft – dat hij moet branden in de hel.”

We begonnen ieder in onze telefoon de krant te lezen.

“Elk geweten heeft zijn eigen mechaniek. Je krijgt nooit een collectief geweten,” zei mijn vriend. En hij ging door: “Er wordt een totale wijk ter waarde van een miljard gebombardeerd. Dat wordt aan één voetballer uitgegeven. Misselijkmakend.”

“De voetballer kan daar niks aan doen.”

“Hij kan weigeren.”

“Een geweten waaraan een miljard hangt, moet verdomde sterk zijn.”

