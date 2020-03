Een week betaalde vakantie voor iedere Rus

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Tot het weekend werd de uitbraak er gebagatelliseerd, maar nu is het ineens toch het belangrijkste nieuws. Columnist Derk Sauer praat ons dagelijks bij vanuit Moskou.

In de strijd tegen het coronavirus is al van alles geprobeerd. Maar de week betaalde vakantie voor gans het land die Vladimir Poetin woensdag afkondigde, is een geheel nieuwe variant.

Schoorvoetend moest Poetin toegeven dat het er niet best voorstaat. Toch ontbrak in zijn toespraak tot de natie werkelijk alle urgentie.

De boodschap was: blijf volgende week op onze kosten thuis en alles komt onder controle.

Poetin kan of wil de harde realiteit niet onder ogen zien. Hij mag dan als doortastend leider te boek staan; nu het er echt op aankomt geeft hij geen thuis. Het is een stuk makkelijker om voor de bühne militaire hulpvliegtuigen naar Italië te sturen dan een reeds verwaarloosd zorgsysteem voor te bereiden op een naderende coronaramp.

‘Dit is de eerste keer dat de liberale oppositie zou willen dat Poetin strengere maatregelen neemt,’ klonk het op twitter.

De feiten halen Poetin snel in. Sinds maandag schieten de officiële corona statistieken omhoog - vooral in Moskou. Ziekenhuizen melden nu al overbelasting, terwijl we pas aan het begin staan.

En nu de zon na een sombere wintermaand hier eindelijk is gaan schijnen en mensen trappelen om naar buiten te gaan, is een week vakantie wel het laatste waar de lokale autoriteiten op zitten te wachten.

Overvolle parken, met wodka overgoten barbecues, oud en jong door elkaar heen. Je ziet het corona virus bij wijze van spreken door de stad dansen.

Vandaar dat de Moskouse burgemeester Sobjanin - benoemd tot hoofd van de Corona Task Force - uren na Poetin’s speech de sluiting verordonneerde van alle horeca en parken in Moskou.

Vanaf middernacht zijn alle internationale vluchten stopgezet.

Sobjanin ontpopt zich ineens als de leider in nood. En de president voor het leven kijkt aan de zijlijn toe.