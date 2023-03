Een verslaving aan oorlog, het begon toen ik een jaar of 11 was

“Mijnheer Holman. Die oorlog in Oekraïne gaat misschien nog jaren duren. Gaat u dan ook jarenlang daarover schrijven?”

Ik snap de subtekst.

Waarschijnlijk begon het toen ik een jaar of 11 was. Een verslaving aan oorlog, vooral de Tweede Wereldoorlog. Niet die in Indië, maar in Europa (de oorlog in Azië kwam later). Ik wilde alles lezen over oorlog en verzet. Van grote invloed waren de boeken van Anne de Vries (1904-1964). Inderdaad dezelfde die Bartje had geschreven en waar ik niets aan vond. Maar zijn Reis door de nacht en De levensroman van Johannes Post (een verzetsheld die echt had bestaan), maakten op mij een verpletterende indruk. Dat de boeken zwaar christelijk waren, hinderde mij niet. Integendeel. Voortdurend worden ethische overwegingen getoetst aan de Bijbel. En wat waren die boeken spannend. Net als de boeken van Piet Prins. Achteraf ontdekte ik dat achter dat pseudoniem de politicus Pieter Jongeling (1909-1985) schuilging, lid van de Tweede Kamerfractie van het Gereformeerd Politiek Verbond. Zijn Holland onder het hakenkruis (vier delen) las ik tot diep in de nacht.

“Als er weer een oorlog in Europa komt ga ik daarover schrijven. Net zo lang als nodig is.”

Ik herinner me dat ik als 17-jarige bij de jeugdpsychiater, de onlangs overleden Jan van de Lande, zat en hij vroeg: “Wat is je hobby?” “Oorlog!” antwoordde ik. “Maar ik ben ook pacifist!” Hij zweeg uiteraard. Ik geloof dat ik toen vooral ‘interessant’ wilde doen, maar het was wel waar. Wat ik voelde was puberale woede op Amerika in verband met de Vietnamoorlog.

Wraak op oorlog wilde ik nemen.

Schrijven over oorlog heb ik vervolgens ‘ergens’ altijd als een plicht gevoeld. Niet dat mijn woorden en zinnen ook maar enige invloed zullen uitoefenen, maar je hebt wel de pretentie dat je ‘iets’ kunt bewerkstelligen. Het is vaag. En tegenstrijdig. Vanuit cynisch idealisme schrijf je tegen het cynisch idealisme dat dood en verderf brengt. Oorlog is waanzin, maar het is bewuste waanzin tegen noodzakelijke waanzin.

De woorden van de moeder van Frits in het boekje van Anne de Vries De duisternis in gelden nog steeds. Het verzet heeft een Duitse parachutist gedood en zij denkt: “Waarom was het nodig, dat die jongeman, die nog zo’n lang en gelukkig leven hebben kon, hier, ver van zijn land, uit de lucht werd neergeworpen om na enkele uren doodgeschoten te worden?”

Daar zoeken we nog steeds een antwoord op.

