Een verbod op legale prostitutie: een ramp voor Amsterdam

Een vleugelslag van een vlinder kan aan de andere kant van de wereld een orkaan veroorzaken. Het is een bekende illustratie van de chaostheorie, gangbaar in de economie of in de meteorologie. De start van het nieuwe politieke seizoen op het Amsterdamse stadhuis bewijst dat ook het openbaar bestuur totaal onvoorspelbaar is.

Deze week besloten de lokale coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP om hun ‘kneiterlinkse’ ambities uit 2018 overboord te zetten en honderden miljoenen euro’s te gaan bezuinigen. Coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ kan de prullenbak in vanwege de financiële impact van de corona-uitbraak. Ergens in ­China heeft de vleugelslag van een vleermuis er vorig jaar voor gezorgd dat Amsterdam nu middenin de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zit.

Het is ironisch dat deze herziening van de afspraken precies halverwege de termijn van deze coalitie plaatsvindt. De vorige coalitie (D66, VVD, SP), die tussen 2014 en 2018 bestuurde, ging bij de start juist uit van magere jaren en werd halverwege compleet verrast door de hoogconjunctuur die de stad overviel. Ook zij gooiden na twee jaar het roer om, en besloten hun coalitieakkoord te herschrijven om tientallen extra miljoenen te verdelen.

Toen de huidige coalitie aantrad in 2018 leek zij bijna dronken van het succes van de stad. Ze waren zo ambitieus dat ze niet naar de verkiezingen in 2022 keken, maar nog verder, naar 2025, blind voor het idee dat de voorspoed Amsterdam ontnomen zou kunnen worden. Sinds deze week staat iedereen weer met beide benen op de grond.

Was de coronacrisis voorspelbaar? Absoluut niet. Maar sommige stormen kondigen hun komst wel aan, als je de vlinder herkent. Daar moest ik aan denken bij het pleidooi dat CDA-kamerlid Anne Kuik donderdag in de Tweede Kamer hield, om prostitutie strafbaar te stellen. Haar partij sluit zich aan bij een maatschappelijk initiatief, in Zweden en Noorwegen geldt het prostitutieverbod al.

Was dit voorstel een opzichtige poging van de christendemocraten om de aandacht af te leiden van hun geplaagde justitie­minister Ferd Grapperhaus? Zeker. Een vroege verkiezingsstunt, hol en vluchtig als een proefballon? Ook waar.

Met de huidige politieke verhoudingen zal het nog wel even duren voordat Kuik haar zin krijgt. Toch denk ik dat sekswerkers en raambordeeleigenaren zich zorgen moeten gaan maken. Dingen veranderen nooit ineens, maar door kleine, betekenisvolle stapjes, aldus de chaostheorie.

Voor het prostitutieverbod is nog geen meerderheid, maar de verantwoordelijk staatssecretaris heeft in een reactie al toegezegd om de situatie in Zweden en Noorwegen te gaan bestuderen. Daar komt bij dat een meerderheid niet altijd noodzakelijk is. Wat als het CDA het prostitutieverbod de inzet van coalitieonderhandelingen maakt, na de verkiezingen van 2021? Een regering zonder steun van het CDA is getalsmatig immers bijna onmogelijk. Dit geldt ook voor de ChristenUnie, nog zo’n potentiële regeringspartij. En wat doet PvdA-leider Lodewijk Asscher, een derde mogelijke coalitiepartner? Als Amsterdamse wethouder pleitte hij in 2011 al voor het Zweedse model.

Dan zijn alleen de liberale partijen nog over die het verbod kunnen tegenhouden Maar zullen VVD en D66 hun politieke kapitaal inzetten voor een kleine beroepsgroep waarin grotendeels buitenlandse werknemers actief zijn?

Een verbod op legale prostitutie zou immense effecten hebben op Amsterdam. Niet alleen ruimtelijk gezien, op de Wallen, maar ook omdat een prostitutieverbod structureel minder toeristen en dus inkomsten betekent. De onderwereld zou juist een enorme impuls krijgen door het verbieden van sekswerk. Een ramp voor Amsterdam en in potentie een nieuwe orkaan die op de stad afkomt.

r.koops@parool.nl