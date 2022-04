Een van de mooiste odes aan mislukken die ik ooit zag

Lin-Manuel Miranda die meewerkt aan een film waarvan hij níét zelf de muziek heeft geschreven? Daar was ik wel benieuwd naar.

Ik ben een groot bewonderaar van hem en dan druk ik het nog zacht uit. Hij is verantwoordelijk voor een van de succesvolste musicals uit de geschiedenis van Broadway, genaamd Hamilton. Een geschiedenisles verpakt als hiphop-muziektheatervoorstelling over de Amerikaanse Founding Father Alexander Hamilton, waarin hij zelf de hoofdrol speelde.

Daarvoor schreef Lin-Manuel Miranda de musical In The Heights over de wijk in New York waar hij opgroeide, deze werd later ook verfilmd. Inmiddels is hij een van de vaste krachten van Disney en verantwoordelijk voor de muziek van onder andere de films Moana en Encanto. Hij won met zijn werk onder meer een Pulitzerprijs, een Emmy, een Tony en een Grammy.

De manier waarop hij op een natuurlijke manier verschillende muziekstijlen, kunstuitingen en creatievelingen bij elkaar brengt en bestaand materiaal nieuw leven geeft, inspireert mij heel erg. En overal rijgt hij zijn eigen hiphop-dna doorheen. In interviews vertelt hij met dezelfde glinsterende ogen over zijn favoriete rappers als over musicalgrootheden die hem geïnspireerd hebben.

Maar goed, nu las ik dat hij zijn eerste speelfilm geregisseerd heeft zonder eigen muzikale bijdrage. Maar wel een film die drijft op muziek. Dan moet de componist wel een groot groot genie zijn. En precies dat is ook het geval in de film Tick, Tick…Boom!

Deze gaat over cabaretier en componist Jonathan Larson. Dit stuk begon ik eigenlijk als een lofzang op hem, maar je kunt de staat van dienst van de regisseur niet ontkennen hierin.

We volgen Jonathan Larson in het jaar tussen zijn 29ste en 30ste. Een jaar dat hij, net als velen, heel ingewikkeld vond. Omdat hij nog in een klein appartement woonde met een bad in de keuken, een boekenkast die bijna breekt, een gezellige maar niet lucratieve bijbaan in een eetcafé maar bovenal omdat hij nog niet doorgebroken was op Broadway. Hij keek op naar zijn grote held Stephen Sondheim, die op 26-jarige leeftijd doorbrak met de liedteksten die hij schreef voor West Side Story.

Acteur Andrew Garfield speelt een van zijn sterkste rollen als vertolker van Jonathan Larson, met muziek uit onder andere de rockmonologen Superbia en Rent. Die laatste werd uiteindelijk het grote succes waar Jonathan van droomde. Op de dag van de première werd hij dood aangetroffen thuis, vanwege een vaatziekte.

Tick, Tick…Boom! is een van de mooiste odes aan mislukken die ik ooit zag. En bovenal een ode aan gemeenschapsgevoel, in dit geval van jonge kunstenaars en mensen die buiten de ‘normale’ samenleving vallen. Gesitueerd in het Soho/Greenwich Village van begin jaren negentig. Wat wil je nog meer? De hand van Lin-Manuel Miranda. En die krijg je ook.

