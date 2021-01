Een vaccinatiepaspoort is dichterbij dan je denkt

Inmiddels heeft meer dan 90 procent van de medewerkers in onze ziekenhuizen in Londen de eerste vaccinatie tegen coronavirus gehad. Al die enquêtes dat zorgmedewerkers de vaccinatie niet zouden willen hebben, bleken inderdaad nergens op te slaan – zoals dergelijke opiniepeilingen het wel vaker mis hebben. Het antwoord wordt immers vaak meer bepaald door hoe je de vraag stelt, dan dat het de werkelijkheid representeert.

Zorgprofessionals die dagelijks worden geconfronteerd met de ravage die het coronavirus kan aanrichten, waren makkelijk overtuigd. Vanwege hun eigen gezondheid, dan wel die van iemand anders. Want de kans dat je als jonger persoon ernstig ziek wordt van het coronavirus is inderdaad tamelijk klein, maar ook weer niet nul. En als je weigert je daartegen te beschermen, dan riskeer je niet alleen je eigen gezondheid (wat je volste recht is) maar kun je zomaar zorg nodig hebben, waarbij je de plaats inneemt van een ander, die daardoor een kankeroperatie of geplande ingreep aan het hart moet missen. Wellicht zijn we op één van die momenten in de geschiedenis aangekomen waarbij ‘ik’ opeens iets minder belangrijk is dan ‘wij’.

Het is geen nieuws dat twijfel over vaccineren bij sommige mensen of groepen vaak berust op geloof in plaats van kennis. In Londen is een grote groep vrouwen met een specifieke ­culturele achtergrond ervan overtuigd dat vaccinatie ze onvruchtbaar zal maken. Het heeft geen zin als ministers of gezondheidszorgbobo’s voortdurend in hun oor schreeuwen dat ze dom of slecht geïnformeerd zijn. Wat wel helpt is een vertrouwenwekkende verloskundige uit diezelfde groep die deze vrouwen rustig eerlijke en feitelijke informatie verschaft. Weer een andere groep werd eerder overtuigd door lokale religieuze opinieleiders dan door een setje beroemde dokters of paginagrote advertenties.

Als je ondanks goede informatie uiteindelijk toch besluit geen vaccinatie te willen, dan is dat natuurlijk helemaal acceptabel en moet dat gewoon worden gerespecteerd. Anders dan andere situaties waarin je gedwongen wordt jezelf te beschermen tegen gezondheidsschade, zoals bij het dragen van een bromfietshelm of gebruiken van veiligheidsgordels in de auto, gaat voor mij het verplicht stellen van een injectie veel te ver.

Ik vermoed wel dat de komende tijd de discussie in alle hevigheid zal oplaaien of een vaccinatiebewijs nodig is voor bepaalde activiteiten, zoals vliegreizen, popconcerten, of toegang tot andere landen. Zo bijzonder is dat trouwens niet. Je hebt nu ook al een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts of polio nodig voor toelating tot verschillende landen in Afrika of Azië.

Het zou jammer zijn als dit mensen ertoe dwingt zich tegen hun zin te laten vaccineren; het is immers veel beter als mensen dat doen omdat ze snappen dat ze daarmee zichzelf of anderen een potentieel levensreddend plezier doen.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

