Een uitstervend beeld: wie heeft er nog een pen in zijn borstzakje?

In de krant zag ik een foto van Hans Dagelet in een bloemetjespak waarvan de broek een korte broek was. Stond hem heel goed.

Net toen ik me afvroeg waar ik zo’n pak kon kopen, viel mijn oog op het borstzakje van het pak.

Ik zoomde in.

Hans Dagelet had een paar pennen in zijn borstzakje gestoken.

Ook dat stond heel goed.

Een pen in een borstzakje. Dat zie je niet zo vaak meer.

Het is een wat verouderd beeld. Bijna zeldzaam. Je mag het gerust een anachronisme noemen.

Ik vind het een schitterend beeld. Ook omdat de pen hier uitsterft. Iedereen maakt aantekeningen op de telefoon.

Wie heeft er nog een pen op zak?

Ik verzamel foto’s van mensen met pennen in hun borstzakje. In een papieren archiefmap. Maar in de archiefmal Borstzak zitten krantenknipsels over verdwenen mensen, kom ik net achter.

Uit het hoofd: het zijn meestal mannen die pennen in het borstzakje van hun overhemd of jasje hebben zitten. Als het vrouwen zijn, hebben ze een witte doktersjas aan.

Ze kijken vaak heel zelfverzekerd uit hun ogen, mensen met pennen in hun borstzakje. Geen tegenslag is ze te veel. (Dat geldt niet voor het type van de verstrooide professor, maar die is in gedachten alweer twee uitvindingen verder.)

Is de borstzak voor pennen gemaakt?

Vaak zijn het klikpennen die in de borstzakjes wonen, en daarmee bedoel ik pennen die je aan het uiteinde moet inklikken. (Wel eens een docent tot waanzin gedreven met dat telkens in- en uitklikken.)

Nooit pennen met een dop.

Die zitten in de binnenzakken van auteurs. Meestal nog een vulpen ook.

Ik herinner me het rustige, wat zwierige gebaar waarmee A.F.Th. van der Heijden zijn vulpen uit de binnenzak van zijn colbert tevoorschijn haalde. Dan eerst heel zorgvuldig de dop van de pen schroeven, die dop zorgvuldig op tafel neerleggen en dan het even zorgvuldige signeren.

Er kleeft ook een keerzijde aan het meevoeren van een pen in de borstzak.

Piet van Veen. Docent natuur- en scheikunde op mijn middelbare school. Altijd in een witte stofjas met in het borstzakje een blauwe en een rode pen. En twee vlekken in dezelfde kleuren. Soms zat de blauwe pen boven de rode vlek en andersom. Zeldzaam was de groene pen die zich af en toe tussen de rode en de blauwe liet zien en nooit vlekte.

De vlek is de nachtmerrie van de pen-in-de-borstzakdrager.

Het heeft iets morsigs. Al is een inktvlek veruit superieur aan bijvoorbeeld een etensvlek. Of een wijnvlek. Het is de intellectueel onder de vlekken, zeg maar.

Nadeel van de inktvlek: gooi maar weg dat overhemd. (Al zal er in de tuin wel iets groeien dat, als er een minuutje op gekauwd is, de inkt uit het textiel zal trekken als het papje op de vlek is gedeponeerd.)

Ik spreek uit ervaring. Ook ik heb een tijdje pennen in mijn borstzak gedragen.

Vier overhemden naar de haaien.

Ik bewonder mensen die ermee doorgaan.

