Een typische Sovjetreactie: waar een rij staat, moet wel iets goeds te krijgen zijn

De mussen vallen al weken van het dak met temperaturen in Moskou en Petersburg van dik boven de 30 graden. In het stadje Vergojansk aan de poolcirkel tikte de barometer 38 graden aan.

In ons dorp Zjoekovka is dat in de schaduw van de bomen prima vol te houden, maar mijn Russische collega’s puffen in hun benauwde flatjes zonder airconditioning wat af.

En het einde van de hittegolf is nog niet in zicht. Het Russische KNMI voorspelt dat komende weken (en jaren) meer hitterecords gaan sneuvelen.

Rusland warmt zo snel op dat zelfs Poetin – die klimaatverandering steeds als een westers complot afdeed – nu de noodklok luidt.

Het was sowieso een week van records. Dag na dag gingen de covidsterftecijfers omhoog – met woensdag volgens de officiële cijfers 786 doden – meer dan tijdens de eerste coronagolf (en de echte cijfers zijn vermoedelijk veel hoger).

De Russen betalen nu de prijs voor het weifelende optreden van de autoriteiten, die heen en weer switchten tussen harde lockdowns en totale openheid.

Maar het grootste probleem blijft de hardnekkige weigering van zoveel Russen om zich te laten vaccineren.

Gisteren liep een deadline af voor bedrijven in de dienstensector die verplicht zijn hun personeel te laten inenten op straffe van forse boetes of sluiting. Op vrijdag stond de teller op zeker 2.5 miljoen werknemers in de horeca en winkels die nog ongevaccineerd rondlopen.

Minder dan 20 procent van de Russen heeft nu een prik in de arm gehad.

Terwijl Spoetnik V overal makkelijk te verkrijgen is, vormden zich afgelopen weekend ineens lange rijen in een dozijn Russische parken.

Mijn collega Irina was een van de mensen die er stond. Ze weigert tot nu toe hardnekkig de Spoetnikprik (‘Je weet niet wat erin zit’) maar sloot wel aan in de rij voor het nieuwste Russische vaccin: CoviVac.

Goede wetenschappelijke data zijn nog niet gepubliceerd, maar op sociale media wordt dit vaccin als wondermiddel geafficheerd.

Dat leidde tot chaotische taferelen. In elk park met priklocatie waren slechts 850 doses beschikbaar. Die waren in mum van tijd weg. Maar de mensen bleven in de hitte staan, wachtend op een wonder.

Het is een typische Sovjetreactie: waar een rij staat, moet wel iets goeds te krijgen zijn. Schaarsheid duidt op kwaliteit. Zo is de oudere generatie in de Sovjettijd opgegroeid.

Probleem is dat de productie van CoviVac nog in de kinderschoenen staat en een snelle uitrol ver weg ligt.

Het helpt niet dat het Europees Medicijn Agentschap deze week liet weten over onvoldoende data te beschikken om Spoetnik V te certificeren. Met als gevolg dat Russen nog minder vertrouwen hebben in Spoetnik V en hun hoop vestigen op een vaccin dat slechts mondjesmaat kan worden geproduceerd.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.