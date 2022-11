Een televisieactie kan nu niet op veel steun rekenen

Kiev zit deels zonder water en stroom. Rusland bombardeert constant de energiecentrales en de watertoevoer. Doel: de Oekraïners laten doodvriezen als ze al half zijn omgekomen van de dorst.

Het was 1990. Op de televisie was op 15 december de actie Help Rusland de winter door. Er werd twintig miljoen gulden (ruim negen miljoen euro) opgehaald.

Russen waren zielig en wij rijk.

Tot nu toe is er één niet heel goed bezochte demonstratie geweest voor Oekraïne en van een televisieactie is bij mijn weten geen sprake. Dat zou ook slecht getimed zijn: daarnet 130 euro uitgegeven aan benzine en dan hoor ik mijn girorekening en betaalpas huilen, terwijl ik het heus kan betalen.

Een televisieactie zou nu niet op veel steun kunnen rekenen. Zeker niet als ik zo af en toe een wandeling op Twitter maak en in het Musk­bos de wolven gevaarlijk dichtbij hoor huilen. Er is een Zelenskihaat, vermoedelijk veroorzaakt door trollen die ik niet begrijp en waar ik ook niets mee te maken wil hebben.

Dat mensen voor zichzelf kiezen, snap ik wel. Als je de prijzen plotseling hoger ziet worden, voelt dat als onrechtvaardigheid. En dat is het misschien ook wel. En dan moet er een schuldige zijn. Dan heb je uiteindelijk de keus tussen Vladimir Poetin en Volodimir Zelenski.

Men wijst dan Zelenski aan, denk ik, omdat hij het makkelijkst een einde aan de oorlog kan maken door zich domweg over te geven. De witte vlag hijsen is eenvoudiger dan de agressie van een groter leger te stoppen. In de strijd tussen David en Goliath zou men toch z’n geld hebben gezet op Goliath. Je zou kunnen betogen dat het onverstandig zou zijn geweest om dat niet te doen.

In mijn omgeving zitten enkele functionarissen die een hekel hebben aan de David in deze kwestie. Dat is raar. We delen een grote hoeveelheid ergernissen aan bepaalde politici, maar opeens vinden ze Zelenski een ‘eikel’.

Dat een dialoog vervolgens tot verbinding leidt, is niet waar. We wisselen argumenten uit, maar al gauw roepen we “Dat is echt onzin!” naar elkaar.

Niemand is bereid op zijn standpunt terug te komen. Je ongelijk bekennen, is jezelf veroordelen tot domheid. Dat vindt het ego niet prettig.

Empathie loopt trouwens ook via de portemonnee. Als het ons niets zou kosten, zouden er meer mensen voor Zelenski zijn.

Maar ja, ik vind Poetin nu eenmaal een eerste klas schurk en Zelenski een held die dat per ongeluk is geworden.

