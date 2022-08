Een stad die z’n bewoners niet onvoorwaardelijk huisvest, is verloren

Deze week hielp ik m’n beste vriend verhuizen, zoals ik de afgelopen elf jaar vaker heb gedaan. De ene keer was ik het. De andere keer is hij het. We hebben bijna alle uithoeken en woonvormen van de stad gezien. Altijd tijdelijk, altijd onzeker, altijd duur, bovenal ongezond voor lichaam en geest. Maar vooral dankbaar dat we überhaupt papieren hebben en een dak boven ons hoofd.

De periode van onze achttiende tot nu hebben we desondanks doorgebracht met een voortdurende spanning op onze spieren en de bijbehorende stress in het hoofd. Altijd klaar om weer door te trekken. Nooit wetend waar het volgende verblijf zal zijn en voor hoe lang.

Ik vraag me af of mensen zich realiseren wat voor impact zo’n bestaan kan hebben. Het uitstellen van een zelfstandig, volwassen leven terwijl je allang zelfstandig en volwassen bent, alleen constant thuisloos.

Mijn eigen eerste stap buiten het ouderlijke huis was weken in de auto leven. Waarna een periode van zes jaar volgde van zwerven door de stad, volledig overgelaten aan m’n eigen lot, altijd onzeker.

Nou is dat nog niet eens het ergste, ik ben niet per se anders gewend in mijn leven. Maar als tiener met schulden, mentaal niet heel erg fit en met weinig connecties tekenen die jaren je op een manier die je je niet kunt voorstellen. En kom je er op je dertigste achter hoezeer alle stress zich fysiek heeft gemanifesteerd in je lijf.

Goed, terug naar mijn beste vriend. Geboren en getogen Amsterdammer, wat hij kreeg, greep hij aan. Nooit kieskeurig, als ie maar in de stad kon blijven. Naast een van de liefste en creatiefste (en bovendien knapste) mensen die ik ken, is hij van alle leeftijdgenoten het vaakst verhuisd.

In deze omstandigheden heeft hij zijn opleiding afgemaakt, is hij zelfstandige geworden en verricht hij bij tijd en wijle sociaal werk voor zijn stadsgenoten. Of het nou directe of verre buren zijn, hij staat altijd klaar voor anderen.

Maar een degelijk onderkomen vinden hangt van geluk en toevalligheden aan elkaar. Zo af en toe lukt het en kan hij weer – met veel spanning in het lijf – even ademhalen en dankbaar zijn dat ie überhaupt een dak boven z’n hoofd heeft. Wat heet: een ‘wooncarrière’.

Ik ken niemand met een ‘adressenportefeuille’ zo uitgebreid als die van hem. Of met een indrukwekkendere ‘buurten-cv’. Bedenk maar de gekste markttermen voor het basale mensenrecht op wonen en hij heeft het. Alleen heeft hij er helemaal niks aan.

En hij is niet de enige. Amsterdam stikt van de jonge stadsnomaden, die allemaal recht hebben op de stad. Maar een stad die z’n bewoners – jong en oud – niet onvoorwaardelijk huisvest, is verloren.

