Een spandoek met ‘Wie wordt de nieuwe Anne Frank’? Verplicht naar Auschwitz jullie!

Naast Viruswaarheid, Nederland in Opstand en Moederhart is er weer een nieuwe groep die demonstreert tegen de coronamaatregelen: Police for Freedom. Ik ben niet blij met dit soort protesten. In mijn ogen zijn ze onveilig, omdat er zelden 1,5 meter afstand wordt bewaard. Bovendien trekken ze vaak complotdenkers aan die geloven dat Bill Gates en George Soros het virus de wereld in hebben geholpen om er zelf een slaatje uit te slaan.

Toch vind ik het recht op demonstratie zwaarwegender: iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zijn of haar mening te uiten. Dat is een belangrijke kernwaarde van een democratische rechtsstaat. Iets waar ik pal voor sta.

Maar er is een grens aan wat te tolereren valt. Afgelopen zaterdag liepen enkele honderden verontwaardigde burgers mee in de Rotterdamse ‘mars voor de vrijheid’ van Police for Freedom. Ze scandeerden kreten als: ‘Coronavaccin is gif’. Een groepje demonstranten ging echter veel verder. Zij hadden zich in gestreepte uniformen gehesen en een gele Jodenster op hun borst gespeld. Op hun spandoeken stond: ‘Wie wordt de nieuwe Anne Frank’, ‘Vaccineren macht frei’, ‘Concentratie quarantaine kamp’ en ‘Ongevaccineerden stoppen we in het Achterhuis’.

Sinds ik de foto’s van deze leuzen heb gezien, denk ik continu aan mijn oudtante Esther. De zus van mijn oma vluchtte na de Anschluss vanuit Wenen naar Brussel. Daar ging zij als jonge Joodse vouw bij het communistische verzet, waar ze de taak kreeg om romantische afspraakjes te maken met in België gestationeerde Wehrmachtsoldaten. Tijdens deze ‘dates’ probeerde ze hen over te halen tot desertie. Ze boekte enkele successen, al moest ze dat met een hoge prijs bekopen: Esther werd verraden en naar Auschwitz getransporteerd.

In het kamp werden haar haren afgeschoren, kreeg ze een nummer op haar arm getatoe­ëerd en verrichtte ze slavenarbeid. Ze sliep in barakken met honderden andere vrouwen, moest buiten urenlang op appèl staan (of het nou smoorheet was of ijskoud) en kreeg per dag niets anders te eten dan een bordje waterige koolsoep. De gaskamer was altijd in de buurt als ultiem dreigement. Op wonderbaarlijke wijze overleefde Esther Auschwitz. Ze liep de dodenmars naar Ravensbrück. Ook daar kwam ze doorheen. Lichamelijk was ze een wrak. Haar ziel een ruïne.

Dus hoe halen deze demonstranten het in hun hoofd om te suggereren dat quarantaineplicht gelijk staat aan het verblijf in een concentratiekamp? Hun gebrek aan historisch en ethisch besef is stuitend en beledigend. Helaas maakt het deel uit van een bredere trend; dit is natuurlijk niet de eerste keer dat de vergelijking wordt gemaakt tussen de coronamaatregelen en de Jodenvervolging. Ik word er horendol van en zie maar één passende oplossing: iedereen die zich hier schuldig aan maakt zou verplicht een bezoek moeten brengen aan Auschwitz. En dan bedoel ik uiteraard het museum.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

