Oekraïense vrouwen horen niets over hun man die in Rusland in krijgsgevangenschap zit. Ze waren op tv. Met kartonnen bordjes waarop vermoedelijk ‘Waar is mijn man?’ stond. Sommigen droegen een foto van hun echtgenoot. Ze smeekten tevergeefs het Rode Kruis om meer informatie, maar de Russen weigeren elke medewerking.

Driehonderdvijftig Oekraïense kinderen zijn al door het oorlogsgeweld omgekomen. Vijfentwintighonderd volwassenen. ‘Een forse onderschatting van het totaal.’ Aldus de Volkskrant. ‘Er zijn ook kinderen door de Russen gemarteld, geëxecuteerd en slachtoffer geworden van seksueel geweld.’

Een soldaat in oorlog is een jonge man die constant naast de dood loopt. Deze fluistert hem constant in: ‘Verlaat je moreel besef, anders neem ik je mee!’ Doden, martelen, verkrachten zijn de enige momenten waarop de soldaat nog een vermoeden heeft van zijn eigen bestaan en zich verbonden weet met zijn kameraden.

Wanneer je krijgsgevangen bent gemaakt, heb je in zekere zin nog geluk gehad; ze laten je leven maar doen daar verder niets meer aan. En zit of sta je in de weg, dan ruimen ze je alsnog op. Een krijgsgevangenkamp is een menselijke vuilnishoop waarin je nog harten kunt horen kloppen. Als je geluk hebt en in leven blijft ben je nog een ruilmiddel. Hoewel, ook als lijk kun je nog een ruilmiddel zijn.

Verdomme, ik word misselijk van mijn eigen gedachten. Het woord ‘krijgsgevangenschap’ heeft namelijk in de loop der tijd een rechtstreekse verbinding met mijn maag gekregen, met een aftakking naar mijn hart.

Ondertussen raak ik ook weer verlamd, doordat ik onzeker ben over wat ik moet denken. Moeten er vredesonderhandelingen beginnen? Moet Oekraïne dan maar verlies accepteren? Terwijl ze aan het winnen zijn? Hoeveel doden gaat die oorlog nog kosten, hoeveel mensen in een krijgsgevangenkamp? Feitelijk zit ik thuis, lees kranten en boeken, schrijf en heb niks met die oorlog te maken.

Hoewel… Steeds die opgejaagde aandoening dat er een wereldoorlog dreigt, dat die ‘perfect storm’ van inflatie, hogere energieprijzen en breekbare democratie nucleaire deeltjes gaat bevatten door onze en ook mijn luie onmacht.

Goedgeklede klootzakken kakelen ons namelijk met genoegen naar de afgrond. Aan de andere kant schreeuwt een verleden – vannacht droomde ik dat mijn vader en ik gewonde soldaten waren – dat ik best eens wat moediger kan zijn.

Vroeger bestond moed voor een groot gedeelte uit aanstellerij, maar op mijn leeftijd zou moed dom zijn.

Gek dat je je schuldig voelt als je nog in vrede leeft.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

