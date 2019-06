Een socratisch gesprek over het vrouwenbeleid van de TU Eindhoven

“Ze gaan dus op de TU in Eind­hoven wetenschappelijke vacatures alleen openstellen voor vrouwen… Nu niet meteen zeggen: dat is discriminatie. Het is namelijk heel goed dat ze dat doen.”

“O ja? Waarom dan?”

“Kijk, wij mannen hebben een onbewuste bias als het om vrouwen en kennis gaat.”

“Daar hoor ik het weer… Je gebruikt het woord bias, terwijl je vooroordeel bedoelt. En hoezo onbewust?”

“Omdat dat wetenschappelijk is, Theodor.”

“O, je vertaalt een woord en het is wetenschappelijk?”

“Luister, Socrates. Wij mannen geven onbewust een voorkeur aan mannen. Zoals we ook onbewust een voorkeur aan witten geven. Daarom krijg je dat witte mannen overal aan de touwtjes trekken.”

“Wacht even. Stel, we hebben straks overal vrouwen in hogere functies. Nu solliciteert er een zwarte- en een witte vrouw. Dan geven de zwarte vrouwen in die hoge functies dus de voorkeur aan een zwarte vrouw, en de witte vrouwen aan de witte sollicitant? Vanwege onbewuste vooroordelen?”

“Dat zou best kunnen.”

“Hoe lossen we dat dan op?”

“Door te kijken naar de kwaliteit.”

“Juist… Maar de kwaliteit is gelijk.”

“Dan zou je de voorkeur moeten geven aan degene uit een minderheid.”

“Nu zijn beide sollicitanten die we overhouden van gelijke kwaliteit en behoren beiden tot dezelfde minderheid. Wat doe je dan?”

“Loten.”

“Aha, dus daarna is de situatie zo dat er één is die zegt: ik heb mijn positie te danken omdat ik tot een minderheid behoor en ik er in geloot ben… Terwijl de ander denkt: ik was al een kansloze minderheid nu ben ik ook nog eens uitgeloot...”

“Hoe zou jij het dan doen?”

“Ik wil de beste. Als dat niet uitgemaakt kan worden, dan stel ik een commissie in die gaat uitzoeken wie de beste is. En komen die er ook niet uit, dan leg je dat uit en stel je ze beiden aan. Man of vrouw, wit of zwart, interesseert me niet. De besten.”

“Maar ook zo’n commissie heeft een onbewuste bias. Als die bestaat uit zwarte vrouwen zullen die de zwarte sollicitant beter vinden, zo zullen witte commissieleden een witte beter vinden.”

“Als je zo redeneert, hoef je niks meer te testen of te onderzoeken. Dan vindt wit alles wat wit doet goed, en zwart alles wat zwart doet.”

“Dit is nu dom geredeneerd.”

“Dus je vindt dat ik eigenlijk een vrouw ben!”

