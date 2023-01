Een smartphone in de klas, is dat nou echt zo’n probleem?

Toen ik studeerde in de jaren tachtig was het bij sommige studenten populair om tijdens college te breien. Het leidde tot woede en frustratie van hoogleraren die het een zware belediging vonden voor hun erudiete colleges, en tevergeefs probeerden zij een breiverbod op de universiteit af te kondigen. Ik begreep totaal niet waar iedereen zich zo druk over maakte. Het enige probleem was dat de gemoedelijk tikkende breinaalden het nog moeilijker maakten bij sommige ultrasaaie colleges wakker te blijven. Overigens zijn mijn breiende collega’s uitstekend terechtgekomen en al jaren succesvol actief als huisarts, medisch specialist, of hoogleraar.

Ik moest er even aan denken bij het bericht dat de Tweede Kamerfractie van het CDA mobiele telefoons wettelijk wil verbieden op basis- en middelbare scholen. Die telefoons zouden ervoor zorgen dat leerlingen op school zich minder goed kunnen concentreren. Een nogal bizar voorstel van die CDA-parlementariërs. Ervan uitgaande dat school moet voorbereiden op een toekomstig leven en werk, waarbij mobiele telefoons vrijwel onmisbaar zijn, lijkt het me juist goed dat leerlingen in de les ook hun smartphone kunnen gebruiken. Om dingen op te zoeken of om te helpen een ingewikkeld probleem op te lossen. En wellicht kunnen leraren kinderen dan ook meteen bijbrengen welke informatie bagger is. Maar misschien denken CDA-politici wel verlangend terug naar de tijd van rekenliniaal of telraam.

Het CDA denkt dat een mobieltjesverbod op school ook voor betere schoolresultaten gaat zorgen. De partij verwijst daarbij naar een eerder onderzoek van onderwijsbureau DUO dat zou hebben aangetoond dat smartphones in de klas leiden tot lagere cijfers. Als je dat onderzoek opzoekt is daar nogal wat op af te dingen. Het gaat om een enquête onder leraren met een karige respons van 13 procent, waarbij de meerderheid vindt dat er zowel positieve als negatieve kanten aan mobieletelefoongebruik op school zitten. Slechts een minderheid van de docenten vermoedt dat gebruik van smartphones een negatief effect op leerprestaties heeft. Misschien volgende keer een onderzoek gewoon even nalezen als je wat roept.

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs is ook niet onder de indruk van het CDA-voorstel. Scholen maken zelf wel hun regels over wat ze wel of niet goedvinden in de klas en hebben geen behoefte aan een wettelijk mobieltjesverbod. En wie zal een dergelijke maatregel gaan handhaven? Gaan we pubers met een smartphone in de klas arresteren of komen er politiefuiken bij de ingang van de school?

Maar het onvermoeibare CDA heeft nog een laatste argument: een verbod zorgt voor extra lestijd, ‘…omdat de docent dan niet ieder uur hoeft te soebatten totdat die dingen in de tas zitten’. Ik herinner me vooral kostbare collegetijd te hebben verloren door docenten die maar niet konden ophouden met zeuren over breiende studenten.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl