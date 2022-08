Een slordige denker drukt voor je het weet op die rode knop

In Zaporizja staat een kerncentrale. De grootste van Oekraïne. De Russen hebben hem bezet. De Oekraïners proberen hem te heroveren. Er wordt geschoten. De reactor heeft schade opgelopen. Men acht een kernramp mogelijk.

Dat was de reden waarom ik in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw tegen kernreactoren was: ze kunnen als wapen worden misbruikt. Gooi er een bom op en je land is weg en onbruikbaar. Niet voor een paar weken of een paar jaar. Maar voor duizenden en duizenden jaren.

Zo’n kerncentrale kun je blijkbaar niet van het ene op het andere moment op ‘uit’ zetten. Maar als dat wel kan en ze ‘doven’ hem, dan zit je zonder stroom. Zonder stroom geen energie. Zonder energie geen economie.

Ik ben tegenwoordig vóór kerncentrales. Bouw ze zo snel mogelijk, als je tenminste iets aan dat klimaat wil doen.

En als we ruzie krijgen met Rusland, China, Duitsland, noem maar op? Schouders ophalen. Bombarderen ze onze kerncentrales dan is Nederland foetsie. Het land waar geigertellers onheilspellende geluiden maken.

We zijn nu eenmaal een minilandje.

Ik dacht dat men nooit zo stom zou zijn om atoombommen te gooien en kerncentrales te beschieten. Maar men is stom. Stom zijn schijnt heel intelligent te zijn, volgens een groot deel van de wereld. En als we niet stom zijn, dan zijn we wel slordig. Slordigheid is een vorm van menselijkheid. Mijn hond is niet slordig. Ik wel. Ooit slordige mieren gezien? Of een slordig konijn? Ik vergeet van alles. Ik doe sommige zaken onnauwkeurig. Ik zou best uit slordigheid per ongeluk de rode knop kunnen indrukken waardoor ik een atoomaanval inzet. Ik acht Biden, Xi en Poetin allemaal slordige mensen. Het zijn al slordige denkers.

Er komt al rook uit de kerncentrale van Zaporizja. Ik zou wel eens willen horen hoe de geigertellers daar zingen.

Ondertussen wordt de strijd tussen Rusland en Oekraïne een enigma. Wat gebeurt er precies? Waarom wil men maar blijven strijden? Als je toch al liegt over alles, lieg dan dat je gewonnen hebt en stop de oorlog. Als je echt gewonnen hebt, liegen wij toch dat je hebt verloren.

Denkt Poetin dat als hij zijn Groot-Russische Rijk bezit, hij niets meer heeft te duchten van de VS, China of Japan?

Dan ben je een slordige denker die andere slordige denkers uitdaagt. En gaat er zomaar een hand naar een rode knop en een land naar de knoppen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl