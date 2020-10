Een schilderij met een bloedstollend verhaal

Ik ging naar De Nieuwe Ooster om een dood kind te zien.

Een kind van verf.

Het is afgebeeld op een schilderij van Nicolaes Maes, leerling van Rembrandt, en tevens de bekendste portretschilder uit de 17de eeuw. Het doek hangt, met een enorme lijst eromheen, in een zaal van het museum over leven en dood Tot Zover, dat op de begraafplaats is gevestigd.

Directeur Guus Sluiter stuitert bijna van opwinding als hij de deur van het museum ontsluit en meteen begint te vertellen over het doek dat hij op een veiling wist te verwerven. Voor slechts enkele duizenden euro’s.

“Een stunt. Echt een stunt.”

Eigenlijk, aldus Sluiter, zou je voor zo’n doek – het is in goede staat – zo’n dertigduizend euro moeten neertellen. “Maar het is niet bepaald een sexy voorstelling, en het werd aangeboden door een klein, onbekend veilinghuis in Genève dat niet is gespecialiseerd in schilderijen… Op zo’n veiling is het ook wat de gek ervoor geeft, en welke gek is er überhaupt aanwezig om er iets voor te willen geven? Ik ben zo blij dat we daar onze slag konden slaan.” Zei de gek.

“Zullen we gaan kijken?”

Even later staan we voor het doek. De directeur straalt.

“Dit is nu het topstuk van het museum. Hier waren we al heel lang naar op zoek. Dit schilderij van een overleden kindje – uit liefde bij de schilder besteld, want het kindje werd gemist – is de brug naar bijvoorbeeld de post-mortemfotografie uit de 19de eeuw.”

Ik zie een kindje met halfgesloten ogen. Een meisje. Ze zit bij een fontein, tegen een boom. Ze lijkt te leven.

“Die halfgeopende ogen geven aan dat het kindje niet dood is geboren, maar heeft geleefd. Ik denk dat ze een jaar of één is, jij? En dat bloemenkransje op haar hoofd, wat ze een ‘hoetje’ noemden, wil dan weer zeggen dat ze is overleden, het beschermt tegen het kwaad.”

Nog een stunt. Het schilderij is tot 15 november in Tot Zover te zien, daarna wordt het gerestaureerd. Daarvoor worden donateurs gezocht. Voor 500 euro mag de donateur het 17de-eeuwse schilderij een dag in huis hebben.

Macaber? U krijgt er wel Guus Sluiter bij cadeau, die er mooie verhalen over zal vertellen.

Bijvoorbeeld hoe die veiling verliep. Een bloedstollend verhaal dat ik hier niet zal verklappen.

“Ik heb gelukkig geen hartproblemen, maar die veiling heeft me een jaar van mijn leven gekost,” zegt hij. “Vreselijk, wat een spanning. Alleen te vergelijken met de strafschoppenserie van Ajax tegen Grêmio.”

Helaas is niet bekend wie het meisje op het schilderij is. Sluiter zou het heel graag willen weten, om het verhaal bij het doek levendiger te maken.

Dus. Gezocht: een kunstdetective.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

