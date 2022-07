Een Russisch sprookje

Ivan, de Tsarenzoon, liep over het land.

Opeens zag hij een groot vuur. De bomen, het gras, de hutten der armen, maar ook de kerken en kloosters vatten vlam.

“Wie heeft dit vuur veroorzaakt?” vroeg Ivan zich hardop af.

“Het is de Vuurvogel,” zei een huilend grootmoesje dat net haar kleinkinderen had verloren.

“Dan moeten we die vangen,” zei Ivan tegen de baboesjka.

Ivan zocht en zocht en tussen een paar verbrande takken zag hij opeens de Vuurvogel zitten en nam hem gevangen.

“Zo, Vuurvogel, je gaat mee, want met je vuur heb je al de helft van ons land vernietigd.”

“Het is jouw land niet,” sprak de Vuurvogel.

“Van wie is dit land dan?”

“Van Ras Poetin de Grote,” zei de Vuurvogel.

“Wie is dat?” vroeg Ivan.

“Een nog vreemdere vogel dan ik.”

“Waar kan ik hem vinden?”

“Daar waar de leugen geen vlam vat.”

Ivan, de Tsarenzoon, ging op stap.

Hij volgde het vuur terug, liep langs de verschroeide aarde en kwam waar de leugen onbrandbaar was. Daar stond een groot kasteel.

“Woont hier Ras Poetin de Grote?” vroeg Ivan.

“Wie bent u?” vroeg een bewaker van het kasteel.

“Ik ben Ivan, de Tsarenzoon.”

De bewaker van het kasteel lachte.

“Loopt u maar mee, hahaha hihihi.”

Ivan, de Tsarenzoon, werd door lange gangen geleid, door kamers met lange tafels en zalen met nog langere tafels. Daarna onderaardse gangen, steeds dieper en donkerder.

En toen hij niet verder kon, hoorde hij luid ‘HAHAHA!’ en werd er een slot omgedraaid en zat Ivan vast achter tralies.

Even later kwamen de Vuurvogel en Ras Poetin aan de andere kant van de tralies een bezoekje brengen aan Ivan.

“Ik ben de echte tsaar, Ivan,” zei Ras Poetin de Grote, “en jij bent geen tsarenzoon meer, want je vader is dood, je moeder is dood, je hele familie is dood en voor de zekerheid heb ik ook maar je buren en hun buren laten doden. Toch, Vuurvogel?”

Vuurvogel knikte.

“En nu, domme Ivan, ga jij eraan, zonder dat je het merkt.”

“Ik ben dapper, geloof in het goede. De zachte krachten zullen zeker winnen.”

“Zachte krachten hebben nooit gewonnen. Harde krachten winnen. Geloof die bakerpraatjes toch niet.”

De Vuurvogel en Ras Poetin deden nog even een dansje, pakten een fles wodka en zeiden tegen Ivan: “Hier, proost op het leven.”

Dat deed Ivan.

Hij dronk en viel dood neer.

