Een revolutie in de schaduw van Oranje

Terwijl het Nederlands elftal aan de weg timmert, is in de schaduw van Oranje een revolutie binnen het betaald voetbal in gang gezet.

Toen Marianne van Leeuwen vorige week vrijdag tot de nieuwe directeur betaald voetbal bij de KNVB werd benoemd, gingen in het Utrechtse Stadion Galgenwaard 30 van de 34 profclubs akkoord met het ‘Business Plan Nederlands Betaald Voetbal 2021-2025’. Met als speerpunt van beleid een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de voetbalbond.

De eerste stap is het samenvloeien van de Eredivisie CV en de Coöperatieve Eerste Divisie, die nu nog de tv-rechten exploiteren. Deze nieuwe organisatie krijgt aanzienlijk meer bevoegdheden, met onder meer de organisatie van de competities en het toezicht op de licenties. Op termijn moeten ook scheidsrechters en tuchtrecht onder deze variant op onder meer de Premier League en de Spaanse Liga gaan vallen.

Dit wordt nu nog allemaal geregeld door de KNVB, maar duidelijk is dat de clubs klaar zijn met de klassiek geleide bond, die vooral tijdens de coronacrisis het vertrouwen binnen de bedrijfstak heeft zien kelderen. De benoeming van Van Leeuwen als opvolger van de veel bekritiseerde Eric Gudde is de zoveelste druppel.

Vooral omdat er niet gekozen is voor een visionair, die inhoudelijk mee kan denken met de verdere professionalisering van het topvoetbal, maar voor een vrouw die alleen kan bogen op ervaring als voorzitter bij de amateurclub Zeeburgia. Bij haar benoeming is vooral haar voortrekkersrol bij de bestrijding van racisme en het vrouwenvoetbal geprezen, maar is geen enkele link gelegd met hoe zij de KNVB wil laten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de profsector.

De kloof tussen ‘Zeist’ en de bedrijfstak wordt straks extra vergroot door het bestuursmodel waar in het nieuwe plan voor gekozen is. De Nederlandse ‘Premier League’ gaat voor een one tier board; een bestuursmodel met korte lijnen en een directeur die functioneert als een soort van commissioner, zoals bij de Amerikaanse profsporten. Hij/zij is het zakelijk gezicht van de organisatie met een grote beslissingsbevoegdheid. Deze commissioner zet de directeur betaald voetbal in feite buitenspel.

Opvallend is dat Ajax en Feyenoord twee van de vier tegenstemmers (ook MVV en De Graafschap) zijn. Niet toevallig het duo dat in 2020 door de KNVB is bevoordeeld bij de toewijzing van de Europese tickets. Vooral het besluit om ook de daaraan gekoppelde startgelden (34 miljoen euro voor Ajax en 6 miljoen voor Feyenoord) niet te delen met het gelijk met Ajax geëindigde AZ en de andere bekerfinalist FC Utrecht heeft veel kwaad bloed gezet.

De afrekening komt nu met het ‘Business Plan Nederlands Betaald Voetbal 2021-2025’, dat het gestuntel moet voorkomen rond promotie en degradatie, bekerfinale, Europese startgelden en nog veel meer. Tijdens de komende najaarsvergadering betaald voetbal zal er een klap op worden gegeven. Tegen die tijd zal het niemand meer zijn ontgaan.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl