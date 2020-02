Een pushbericht: André Hazes en Bridget Maasland uit elkaar

Een paar weken geleden schreef ik over een huwelijk in Frankrijk van een kleinkind van een vriend van mij. Die vriend overleed vorige week.

In Parijs zit ik in een koude kerk met wat andere Nederlanders. Opeens trilt mijn ­horloge: een pushbericht.

Ik kan mij niet beheersen en kijk. Andere Nederlanders hebben ook dat pushbericht ontvangen en kunnen zich ook niet beheersen. Wij lezen dat André Hazes en Bridget Maasland uit elkaar zijn. Ook nieuws kan decadent zijn.

De net 70 jaar geworden ­Marjan, met wie ik 50 jaar geleden studeerde en die in de kerkbanken naast mij zit, fluistert in mijn oor: “Misschien heb ik nu een kans bij André.”

Goddank lukt het me niet te lachen.

De kerkdienst duurt meer dan anderhalf uur en na afloop weet ik niet goed wat te doen – de begrafenis is pas over twee uur.

Ik loop wat door de stad. Bij de Opéra is weer eens een demonstratie aan de gang. Gigantisch veel politie tegenover een handjevol rode vlaggen, Franse vlaggen en wat betekende kartonnen. Het gaat om pensioenen, zo te zien.

Iemand van de vakbond wil wel met mij in discussie, maar als hij hoort dat ik uit Nederland kom, draait hij zich nogal klootzakkerig om. Nou ja, we zullen het ernaar hebben gemaakt.

Ook andere nieuwsdiensten hebben besloten pushberichten de wereld in te sturen van het nieuws over Bridget en Dré.

Is zulk nieuws ook geen nepnieuws? Het leidt af. Het is zo dom dat je toch de behoefte voelt erover te praten, het aan de kaak te stellen of er een oordeel over te vellen. Dat gaat ten koste van het echte nieuws. Er komt vervolgens nog een bericht dat na 47 jaar een verloren ring is terug­gevonden in een bos in een ander continent. Tja, God bestaat en anders wel goede en slechte feeën.

Even later loop ik langs de graven van wat bekende ­Fransen. Hier ergens zal mijn vriend straks komen te liggen.

Dan komt het nieuws dat Barry Hulshoff is overleden. Dat is nu wél echt nieuws.

Hij was een held. Je zou ­kunnen zeggen: wat André en Bridget voor de Nederlander betekenen als zanger en ­presentatrice, betekende ­Barry als voetballer.

Dat is niet zo. André en Bridget krijgen veel te veel eer. Barry te weinig.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.