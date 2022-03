‘Een parkeergarage is als leraar niet te betalen – waarom pakt de stad mijn vergunning af?’

Wie een dure woning kan vinden moet van de gemeente ook maar in de dure garage onder het gebouw parkeren. De vergunning voor een plekje op straat kan dan worden ingeleverd. Toch? ‘Ik voel me steeds minder welkom in de stad.’

In 2013 vond ik na een vervelende scheiding en een lange zoektocht eindelijk een huurhuis. 850 euro voor een woning van nog geen 60 vierkante meter – ik kon het als alleenstaande ouder nét betalen. Mijn puberzoon kreeg de slaapkamer, ik nam een hoekje van de woonkamer. Het was klein, maar ik was dankbaar en tevreden.

Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder. Mijn huur is nu 1166 euro. Kaal. Officieel bewoon ik met mijn 60 vierkante meter een woning in ‘het hoge huursegment’, terwijl deze buurt ooit was bedoeld voor de gewone middeninkomens. Wonen in het hoge segment was dus niet mijn keuze, maar die van de overheid en de stad. Diezelfde stad die vindt dat politiemensen, zorgmedewerkers en mensen in het onderwijs ook een plekje verdienen. Ik wérk in het onderwijs, in Amsterdam. Maar ik voel me steeds minder welkom in de stad waar ik al ruim dertig jaar woon en waar mijn inmiddels volwassen zoon is geboren.

En toen kwam de druppel: onlangs nam de stad me ook nog eens mijn parkeervergunning af. Een vergunning die ik al twintig jaar heb en waarmee ik voor zo’n 23 euro per maand mijn Peugeootje op straat kon parkeren. De reden volgens de gemeente: ik kon toch in de parkeergarage onder mijn woning parkeren, voor 105 per maand? Dat dat voor mij met mijn lerarensalaris niet te betalen is, doet blijkbaar niet ter zake. De bewoners van het Oostelijk Havengebied zijn genoodzaakt vanaf afgelopen 1 maart maandelijks een peperdure parkeergarage te huren van particuliere vastgoedmakelaars.

Ik begrijp hier niets van. Ik voel me weggestuurd uit mijn eigen stad.

K. Versteege, Amsterdam