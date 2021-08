Een paard op hol in de kwade wind en regenmist

Soms heb je dagen met rouwranden.

Deze week kregen we de donkere wolken niet uit ons huis verdreven. Steeds als we dachten dat ze door het raam waren verdwenen, kwamen er nieuwe.

Om te proberen een stemmingsverandering teweeg te brengen maakten we lange wandelingen. We vertrokken met zon. Even later regende het en was de wind kwaad op ons, terwijl we niets hadden gedaan.

Terwijl de druppels harder werden en ons ook bestraffend kwamen toespreken, stond Koos opeens stijf van schrik.

Een houding die ik niet van hem kende.

Zag hij iets in de verte? Was dat niet een andere hond? Was hij daar zo bang voor? Maar ondanks de regenmist zag ik dat de hond steeds groter werd. Het was een paard. Op hol geslagen? Hij rende. Opeens, toen het ons in de gaten kreeg, leek het zijn pas in te houden, liep nog even verder en stond stil.

Koos weigerde om verder te lopen. Ik had een klein bundeltje grommende angst aan de riem. Het paard boog een paar keer met zijn hoofd. Het was gezadeld. Het brieste niet en het was net of onze aanwezigheid hem geruststelde. Alleen dat kleine hondje beviel hem niet.

Opeens kwam er iets aan hinken. Het was een jonge vrouw van een jaar of zeventien. Doorweekt.

De regen was even uitgefoeterd en het was alsof de dieren vrede sloten, althans elkaar met rust lieten.

“Door het onweer schrok hij,” fluisterde het meisje. Harder praten zou het dier misschien weer van streek maken.

Ze pakte hem bij de teugels, aaide hem en beheerste de paardentaal blijkbaar goed. Het dier luisterde naar haar.

“Hoe gaat het met jou?” vroeg ik.

“Een beetje pijn.”

Ze zei niet waar. Uit de manier waarop ze de zin uitsprak begreep ik dat ze meer pijn had dan ze zei en dat ze zich schaamde.

“Kan ik je met iets helpen?” vroeg ik.

“Hij is misschien bang voor de hond.”

Ik hield Koos kort bij me.

Het meisje bleef tegen het paard fluisteren, ze draaiden zich om en na een klein ‘dag’ liepen ze weer terug naar waar ze vandaan kwamen.

In de verte zag ik inktzwarte monsters. Even later bliksemflitsen.

Toen het dynamiet boven onze hoofden tot ontploffing werd gebracht, schuilden we allebei onder mijn jas en ik probeerde Koos zijn oortjes dicht te houden en gerust te stellen.

We rilden, maar hij huilde niet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.