Een paar rijke homo’s zouden de Uefa moeten omkopen

De Uefa is bang voor homoseksualiteit. Een beetje zoals oom Harry en tante Bep in 1961.

Of voetballers homofoob zijn, weet ik eigenlijk niet. Ik geloof het niet. Wel hoor ik dat homoseksuele voetballers geen homo durven zijn omdat hun kans dan is verkeken dat zij bij een grote club in het buitenland zullen kunnen spelen, clubs die over het algemeen geleid worden door rijke Russen of Arabieren. Die Russen en Arabieren zullen homo’s nooit accepteren. Men vindt in die culturen dat het accepteren van homoseksualiteit hetzelfde is als je manlijkheid verliezen en dus je gezag.

Dat verandert alleen als je homoseksuele helden hebt of helden die beweren dat homoseksualiteit normaal is, maar zulke functionarissen worden opgepakt want vindt men staatsgevaarlijk.

Het walgelijke van de nieuwe wet in Hongarije is dat men op vuile manier homoseksualiteit koppelt aan pedofilie. Dat maakt homoseksuele voetballers in één klap tot pedofielen en u weet, men vindt het eigenlijk helemaal niet erg als die zomaar worden afgetuigd.

Wie de hypocriete, schijnheilige uitleg van premier Viktor Orbán heeft gevolgd, komt onmiddellijk tot het besef dat je tegen zo’n land als Hongarije maatregelen moet nemen. Dat gebeurt natuurlijk niet of nauwelijks.

Acceptatie van homoseksualiteit krijgt namelijk nooit prioriteit. Dat komt, volgens mij, doordat het merendeel der mensheid niet homoseksueel is en niet goed beseft wat de homo meemaakt.

De Uefa zou eigenlijk moeten zeggen: we gaan niet naar Boedapest wanneer daar zulke wetten zijn. Maar dat gebeurt niet.

We weten ook allemaal waarom dat niet gebeurt. De Uefa is corrupt, maar moet nog naar Qatar en wil vooral benadrukken dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben. Een dooddoener.

Je zou eigenlijk gebruik moeten maken van de corrupte gezindheid van de Uefa. Een paar rijke homo’s zouden gezaghebbende leden domweg moeten omkopen. Dan heb je kans dat je enigszins sneller een verandering tot stand kan brengen. Veranderingen via corruptie gaan sowieso sneller.

Intussen zien we een enkele actie van een held met een regenboogvlag en verder wat slappehapdemonstraties van weldenkendheid. Veel stelt het allemaal niet voor, maar goede bedoelingen moet je ook waarderen.

Het aantal goede bedoelingen is intussen zo talrijk dat die kleingeestige regimes en bedrijven het eigenlijk wel best vinden. Goede bedoelingen doen niets wezenlijks. Goede bedoelingen zijn per definitie voor een kleine minderheid goed en voor een meerderheid hinderlijk. Dat is alles.

Ik word er treurig van.

