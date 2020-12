Een oorlog vanwege de machtswellust van hoge functionarissen

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Dit is zijn laatste bijdrage over zijn leven in Amsterdam.

Oost-Afrika is al decennia de thuisbasis van een humanitaire crisis. Ook ik heb in mijn jeugd tal van conflicten en oorlogen voorbij zien komen. Van de strijd over de grens tussen Ethiopië en Eritrea, een burgeroorlog in Somalië, het conflict in Darfur tot een bloedige stammenstrijd in Zuid-Soedan. Onlangs is daar ook nog het bloedbad bijgekomen dat is aangericht door de centrale regering van Ethiopië en de regionale regering van Tigray.

Tijdens deze oorlogen zijn veel onschuldige mensen gestorven. Ook zijn veel mensen hun thuisland ontvlucht en kwamen complete samenlevingen in een economische crisis terecht. Dat gaat om vreselijke cijfers.

Zo eiste de oorlog in Ethiopië en Eritrea tussen mei 1998 en juni 2000 meer dan 70.000 levens. Volgens beide regeringen was de belangrijkste oorzaak van de oorlog een geschil over bepaalde woestijngebieden. Onzin, natuurlijk. De ware reden zit in het machtswellustige karakter van hoge regeringsfunctionarissen. Waar een ander zijn stem verheft, grijpen zij naar militaire macht.

De recente oorlog tussen de Ethiopische centrale regering en de regionale regering van Tigray is ook zinloos. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat de regionale regering van Tigray, de TPLF, mensenrechten jarenlang op brute wijze heeft geschonden: journalisten werden gemarteld en opgesloten en onschuldige mensen zonder pardon vermoord.

Ook ik ben in die tijd opgepakt en in een gevangenis gegooid, waar ik fysiek en psychisch werd gemarteld. Zodra het kon, ging ik op de vlucht, en zie: ik ben nu een gelukkige Amsterdammer, die alle kansen krijgt op een beter leven.

Op deze plek heb ik mijn geluk daarover vaak geuit. In deze laatste bijdrage sta ik stil bij mijn lotgenoten die niet weg konden komen. In mijn dromen krijgen ook zij een mooi leven.