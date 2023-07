Een onthutsende toestand: vrouwen die vinden dat andere vrouwen te vrij zijn in Iran

De meeste gevoelens die me overvallen kan ik wel een plekje geven, maar er is één gevoel waar ik geen kant mee op kan: onmacht. Met dat gevoel blijf ik achter als ik van mijn Iraanse vriendin hoor hoeveel smart zij ervaart, als ze de aanhoudende roofbouw op vrouwenrechten zich ziet voltrekken in haar geboorteland met 90 miljoen inwoners, veertig keer zo groot als Nederland.

Over twee maanden is het een jaar geleden dat de 22-jarige Mahsa Amini om het leven kwam doordat ze te hard op haar hoofd werd geslagen door de zedenpolitie vanwege het verkeerd dragen van haar hoofddoek, waarbij een lok haar zichtbaar was. Er volgden breed gedragen demonstraties tegen het regime, met vrouwenrechten als zichtbaarste thema.

Iraanse vrouwen verbrandden massaal hun hoofddoeken en knipten hun haren af. Honderden van hen werden vermoord, duizenden gevangengezet vanwege ‘opruiing’ en ‘terrorisme’. Meerdere invloedrijke jongeren zijn openlijk geëxecuteerd, om de rest angst in te boezemen en hun hoop op verlichting in de kiem te smoren. Hierdoor bleven de aantallen van de moedige demonstranten steken op honderdduizenden, wat lang niet genoeg was om de machtige heerser Ali Khamenei en zijn leger omver te werpen en een revolutie te starten.

Sinds die protesten en de internationale media-aandacht, was de moraalpolitie van het toneel verdwenen en hadden vrouwen meer vrijheid in het openbaar. Nu lijkt het erop dat de zedenpolitie ziet dat de internationale gemeenschap alweer bezig is met andere zaken en zijn ze terug van nooit weggeweest. Tv-programma Nieuwsuur liet dinsdagavond beelden zien van de zedenpolitie: vrouwen gehuld in zwarte tenten, die vrouwen met een te zinnenprikkelend hoofddoekje tegen de muur slaan en agressief ‘vermanen’ tot ‘het goede pad’, de kuisheidsregels van de islam.

Aanleiding hiervoor was de recente demonstratie van de ultraconservatieven, onder wie ook veel vrouwen gehuld in boerka’s, die de regering juist opriepen om op te treden tegen ‘onzedelijk gedrag’, gericht op de vrouwen die zich sinds de protesten vrijer kleden en bewegen. Een waarlijk onthutsende toestand: vrouwen die vinden dat andere vrouwen te vrij zijn, en daarvoor op de barricades staan. Misschien is dat wel het allerpijnlijkst voor de progressieve Iraniërs: dat ze het gevoel hebben een minderheid te zijn en niet onvoorwaardelijk door iedereen gesteund worden, ook niet door alle vrouwen met hetzelfde lot.

“Mensen zitten gevangen tussen het gevoel van hoop en angst,” zegt mijn Iraanse vriendin. “En ik moet hier maar door met mijn luxe en veilige leven, in Nederland, en me er niet zoveel van aantrekken. Het voelt zo... zó slecht. Hoe moet ik dat nou doen, als iemand met een functionerend hart? Ik zie mijn land kapotgaan. Ik kan waarschijnlijk nooit meer terug naar mijn roots, want dan word ik ook opgepakt vanwege mijn tweets tegen het regime. Ik ben ontheemd.”

Deze omstandigheden zijn extra ver­bijs­te­rend als je de geschiedenis van Iran kent. Voor de islamitische revolutie in 1979 zag het land er heel anders uit. Ik zie foto’s van vrouwen in bikini op het strand, vrouwen in korte rokken op universiteitscampussen en vrouwen die vrijelijk dansen in cafés.

“Ik weet niet of ik ooit nog mee ga maken dat mijn land vrij wordt. Ik ben ontroostbaar,” zegt mijn vriendin. “En je hoort er niemand over. Het leven kabbelt voort, de wereld draait door. Dat is nog het ergste: volledig eenzaam zijn in je rouw.”

