Een onbekende die mij een nazi noemt, wens ik alleen maar alle goeds

‘Weet u wel dat er nazi’s zijn in Oekraïne die tegen de Russen vechten die destijds de nazi’s hebben verslagen?’ Meestal zit er bij zo’n bericht een foto van een Oekraïense soldaat die een hakenkruis op zijn arm geeft getatoeëerd.

Ja, ik weet het. Vind ik het erg? Zeker. Vind ik het een reden om niet achter Oekraïne te staan? Nee, dat vind ik het niet.

De Oekraïense nazi’s en de andere Oekraïners hebben een gezamenlijk doel: het verslaan van de Russen. Zo hadden de communisten in het Nederlands verzet en de anderen die in het ondergrondse zaten ook een gezamenlijk doel: het verslaan van de Duitsers.

Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat er lieden zijn die de Russische inval sanctioneren, maar ze zijn er. Ik weet nooit goed wat ik moet doen als ze me via de sociale media uitschelden.

Een onbekende die hoopt dat de Russen me zullen pakken en mij ‘dus’ ook een nazi noemen, wens ik meestal maar alle goeds. Dat is geen arrogantie, het is domweg omdat ik niets snedigs weet te zeggen tegen een onbekende.

Dat vind ik sowieso het probleem met schelden. Schelden tegen een bekende, een politicus of een bekende Nederlander, kan ik wel. Is ook wel prettig om te doen als je echt kwaad bent. Maar hoe moet ik me verweren tegen de beschuldiging dat ik een nazi zou zijn?

Wat me wel kwetst, ga ik natuurlijk niet onthullen, maar gescheld en bedreigingen raken me niet zo.

Wel was ik bang na de moord op Theo van Gogh, toen ik beveiligd moest worden omdat men op een of andere Islamitische website onaardige zaken over mij had gezegd. Gelukkig is dat voorbij.

Ik weet wel dat ideologische tegenstellingen hoog kunnen oplopen. Relativeer iemands geloof en je pakt hem zijn reden van bestaan af.

Hoe kan Poetin het voor zichzelf verantwoorden dat hij pakweg driehonderd Russen per dag de dood injaagt? Omdat het voor hem een heilig doel is dat alle middelen heiligt. Ik noem hem een schurk, hij zal mij een schurk vinden. Ik vind hem een sadist, hij vindt de Navo sadistisch. We vinden elkaar het laagste van het laagste. Uitschot! Kindermoordenaars! Verkrachters! Nazi’s!

Als je alle scheldwoorden tegen elkaar kunt wegstrepen, blijven er maar twee zaken over: je moet bewijzen dat je de sterkste bent of je moet je op een bepaald moment realiseren dat er geen echte winnaar komt. Vrede als enig wapen tegen de dood.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.