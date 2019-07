Een nieuwe Nederlandse heup voor een schatrijke Arabier

Ik kreeg in Amsterdam geregeld jonge ambi­tieuze ondernemers op bezoek die grote plannen hadden om de ­internationale sterke reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg te exploiteren door deze beschikbaar te maken voor rijke buitenlanders.

Met dollartekens in de ogen rekenden deze snelle jongens me dan voor dat we miljoenen konden verdienen door vliegtuigen vol schatrijke Arabieren naar Nederland te halen om hen van een nieuwe heup of ooglenzen te voorzien.

Uiteraard zouden de rijkaards dan worden verpleegd in een super-de-luxe ziekenhuisvleugel met alle gemakken van een vijfsterrenhotel, glimlachende dokter Rossi’s en stralende verpleegkundige butlers. En de megawinsten die dit alles zou opleveren, kwamen dan weer ten goede aan de Nederlandse zorg.

Ik was altijd een beetje sceptisch over deze luchtkastelen, want ik kon me slecht voorstellen hoe zulke voorrangszorg voor mensen met een vette portefeuille paste bij de professionele mentaliteit van Nederlandse artsen en verpleegkundigen.

Daarnaast vreesde ik dat de wensen van zo’n schatrijke clientèle lastig zouden aansluiten bij het niveau van serviceverlening in de Nederlandse zorg. Ook realiseerde ik me dat veel van deze medische toeristen niet in de laatste plaats een locatie kiezen waar de familie lekker kan shoppen en dan is Amsterdam weer minder competitief.

Aangezien al deze bedenkingen niet bestaan voor Londen, is daar het medisch toerisme van puissant rijke buitenlanders inderdaad een bloeiende business. Er zijn overal klinieken en ziekenhuisafdelingen waar miljonairs uit het Midden-Oosten, Rusland of Azië een medische grote beurt ondergaan of nieuwe lichaamsonderdelen worden aangemeten, terwijl op hetzelfde moment de echtgenote rimpels laat gladstrijken of het borst­volume bijstellen en inderdaad de familie de week doorbrengt in Regent Street.

Aardig om te zien dat je aan dit alles als ‘gewone’ zorg helemaal niks hebt. Het zorgt vooral voor nog grotere tekorten aan behandelcapaciteit, dokters en verpleegkundigen in de gewone ziekenhuizen. De winst komt uiteraard niet ten goede aan ziekenhuizen of Engelse patiënten maar verdwijnt in de zakken van gladde zorgondernemers.

En er is nog een probleempje. In veel gevallen betalen de buitenlandse gasten hun rekening niet, hoe opulent ze ook mogen zijn. Het wereldberoemde Great Ormond Street kinderziekenhuis heeft inmiddels een kleine 50 miljoen pond aan onbetaalde rekeningen openstaan bij internationale klanten en een bekend kankerziekenhuis heeft ook voor enkele tientallen miljoenen dubieuze debiteuren bij de internationale clientèle, met weinig kans dat deze ooit zullen worden betaald.

Weer een leuk leermomentje. Eerst maar eens zorgen dat de eigen gezondheidszorg op orde is met voldoende capaciteit en snelle toegang voor iedereen – maar zelfs dan zijn financiële luchtkastelen gevuld met vermogende buitenlandse medische toeristen waarschijnlijk geen goed idee.

