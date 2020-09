Maarten Moll. Beeld Sjoukje Bierma

De ene dochter is het huis uit en studeert Future Planet Studies, de andere dochter loopt momenteel voor haar studie stage bij een bedrijf dat doet in beleggingen.

Daar zit je dan met je volle boekenkasten.

“Vertel eens over je studie,” vroeg ik Jongste Dochter aan de telefoon.

“Heel leuk, maar ik zie je toch in het weekend? Dan vertel ik wel wat. Nu moet ik gaan, dag!”

Ik keek nog een tijdje naar het scherm van mijn mobiel.

Voordeel van dit alles is wel dat ik momenteel weer kan ontbijten met Oudste Dochter.

Het is even geleden dat we samen zo vroeg aan de ­keukentafel zaten.

Fred & Ed-hagelslag. Thee met melk en suiker.

“Wat ligt daar onder de rand van je bord?”

“Korstjes.”

“Waarom eet je die niet op?”

“Ze zijn zo droog.”

“Dan smeer je er toch een beetje boter op, lieverd?”

Sprong terug in de tijd. Mijn vader: “Hé! Je moet de boter niet ín je brood smeren, maar erop! Het geld groeit me niet op de rug.” (Die laatste zin is geloof ik apocrief.)

Oudste Dochter lepelt een bakje yoghurt met fruit leeg. (Geen boterham met Schuddebuikjes?)

“Je moet toch met de trein naar Limburg vandaag?

Zal ik brood voor je smeren?”

“Nee, dat doe ik zelf wel. Heb je gekocht wat ik je ­appte?”

En vervolgens fabriceert ze zelf haar prinsessenlunch: twee pistoletjes met mozzarella, plakjes tomaat en blaadjes basilicum.

Vanochtend: “Wat ga je doen vandaag?”

“Ik moet naar kantoor, weet je wel. Ik loop stage.”

O ja. Kantoor. Het klinkt zo volwassen, Het is zo’n ik-zit-in-de-volgende-fase-van-mijn-levenuitspraak.

Wel een mooie gelegenheid voor de onverwachtse aanval, dat samen ontbijten.

“Heb je een vriendje?”

Stoïcijns doorlepelen. Nog niet de flauwste blos op de wangen.

Herstellen.

“Vanavond als je thuiskomt, is het weekend. Zal ik ­lekker voor je koken?”

“Pap, op vrijdagavond? Dan hebben we eind van de middag afgesproken in de kroeg. Iedereen is op stage en werkt de hele week. Ik wil dan mijn vrienden zien.”

Daar zit je dan met je volle koelkast.

“Ik wilde Pasta alla Norma maken…”

Ik kreeg een blik vol medelijden. Ze aaide me nog net niet over m’n bol. (De volgende keer zeggen dat ik ­goudstaven door de pasta heb geroerd.)

Met moeite, maar weinig overtuigend, en alleen omdat het van mezelf moest, gooide ik de hele riedel ‘adviezen die ze toch niet horen’ eruit.

“Houjewel1,5meterafstandindekroegdrinkjenietteveelmaakjehetniettelaatlaatjejeschoenenvoordekaststaanalsjethuiskomtikhaaljeophèdatweetje.”

Ze was al naar boven om haar tanden te poetsen.

O, dat verlangen naar de dagen van Fred & Ed.

