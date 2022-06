Het nieuwe Amsterdamse college en de nieuwe stadsdeelbesturen zijn bekend. Fijn, want er staan ons vier uitdagende jaren te wachten. En dan druk ik me voorzichtig uit.

In Noord zal de focus liggen op Plan voor Noord, dat in het Coalitieakkoord ‘Aanpak Noord’ heet. Hopelijk zal dat snel veranderen naar de oorspronkelijke naam. Geen ‘Masterplan’, geen ‘Aanpak’ maar ‘Plan voor Noord’. Vóór, dóór en mét bewoners zelf.

Er is zelfs een speciale wethouder voor aangesteld. En er is eindelijk geld. Kortom, we kunnen beginnen. Maar we zijn natuurlijk allang bezig. ‘We’ zijn alle actieve Noorderlingen die zich op verschillende manieren al jaren, zo niet decennia, inzetten – bijna altijd vrijwillig – voor een solidair, liefdevol, duurzaam en inclusief stadsdeel. En we willen niet alleen roepen vanaf de zijlijn. We willen bouwen aan Het Alternatief.

Dat doen we met Red Amsterdam Noord. Vorig jaar verenigden bewoners en organisaties – waaronder Verdedig Noord – zich binnen dit collectief. En we dwongen af dat wijzelf een plan schrijven voor de toekomst van Noord. Met als basis: minstens evenveel investeringen in oude huizen, oude buurten en oude bewoners als in nieuwe huizen, nieuwe buurten en nieuwe bewoners. Met daarbij aandacht voor het verdwijnende groen, segregatie op scholen, verwaarloosde openbare ruimte, mobiliteit en de beleidsmatige tweedeling van het stadsdeel. En natuurlijk de belangrijke voorwaarde: wij – de bewoners – hebben de regie en worden volwaardige partners. De eerste versie van Plan voor Noord is te lezen op redamsterdamnoord.nl

Het Plan voor Noord-boekje is te zien in de tentoonstelling Welkom in de Noordside, die we maakten met het Amsterdam Museum. Een van onze medestrijders opperde dat deze expo een permanente plek moet krijgen in Noord. De lang gekoesterde wens voor een inburgeringscursus wordt zo in één klap verwezenlijkt. Een mooie eerste klus voor de nieuwe stadsdeelvoorzitter, lijkt mij. Hierbij onze uitnodiging voor een persoonlijke rondleiding.

Eigenlijk moet het hele college van burgemeester en wethouders mee.

De tentoonstelling is zeker ook de moeite waard voor bewoners en ambtenaren uit andere stadsdelen. En als je er dan toch bent, bezoek ook het Red Amsterdam Noordkantoor op het Mosveld. Omdat het proces van Plan voor Noord net zo interessant en leerzaam is als het uiteindelijke resultaat. Je ziet namelijk concreet hoe je als bewoner in actie kunt komen, waarom dat zin heeft, hoe je het systeem kunt buigen en hoe je tegenmacht organiseert. En de rol van kunst en cultuur daarin.

Naast Red Amsterdam Noord hebben we ook Coöperatie 5711 opgericht. Geïnitieerd door Kringloopbedrijf De Lokatie, Architectenbureau Bright, Verdedig Noord en Productiehuis Noord, gericht op maatschappelijke vastgoedontwikkeling. Met het idee: we zijn al eigenaar van het sociale weefsel. Nu moeten we ook eigenaar worden van de stenen. Dat is de volgende stap.

Wij zijn er klaar voor.

