Een minutenlange omhelzing van staal

Joris heeft geen goede dag. Bij binnenkomst begroette hij me nog vriendelijk (“Hallo. Roos. Hallo. Roos. Hallo. Roos.”) met zijn formele stem die in het Polygoonjournaal niet had misstaan. Uren kan hij stil zijn, tot plots zijn geaffecteerde geluid door de ruimte galmt. “Bui-ten spe-len. Bui-ten spe-len. Bui-ten spe-len.” Of hij telt, steeds opnieuw, hardop: “Eén. Twee. Drie. Vier. Eén. Twee...” Ook favoriet is de uitroep “Drommels, drommels, drommels”, naar de baron uit Bassie en Adriaan. Maar dat is dan ook zijn lievelingsserie.

Ik zie Joris elke dinsdag als ik vrijwilligerswerk doe bij een groep mensen met een verstandelijke beperking. Sommigen hebben het downsyndroom, anderen afwijkingen waar ik nooit van gehoord heb. Het doet er niet toe. Ik ben er, in het moment. Voor een aai en wat aandacht. En zij zijn er. In hun moment.

Het is broeierig vandaag. De leiding-gevende en ik besluiten tot een ommetje in het Westerpark. Fedde pakt meteen mijn hand, Tygo stampt voorop en vertelt drieëntwintig keer het verhaal na van een actiefilm, Elske schrikt zich een hoed van een vlinder. Schuin tegenover me loopt Joris. Met zijn lange armen slaat hij zichzelf almaar op zijn hoofd. Dat doet hij vaker als ie overprikkeld is. Hij kan niet zeggen wat hem dwarszit. Hij praat, maar de woorden raken zijn emoties niet. Hij raakt zijn emoties niet. Daarom ramt hij zichzelf.

Ach, we hebben ze allemaal, mechanismes om te verdoven. Jezelf pijnigen, zuipen, te hard sporten. Alles om niet te voelen. Want het leven is soms veel. Ook voor wie buiten de standaard valt. Misschien wel júíst.

Natuurlijk, soms zijn mijn dinsdag-middagvrienden blij en reuzegrappig (wanneer we het Westergasterrein pas-seren roept Fedde keihard: “Zuipeeeeeen!”, wat menig terrasbezoeker doet grijnzen), maar wie denkt dat werken met deze groep één grote vrolijke trip is, zoals in televisieprogramma’s, heeft het mis – laat staan dat Gordon uit de bosjes springt.

Toegegeven, het moment waarop Fedde in de speeltuin schaterend van de glijbaan gaat, zijn mollige armen in de lucht, en vervolgens bloedserieus een perfecte Epke Zonderlandafsprong maakt, behoort tot het allerheerlijkste dat ik deze week zag. Maar tegelijkertijd zie ik Joris, de vuist almaar richtend op zijn eigen hoofd. Ik heb de behoefte hem vast te pakken, zacht over zijn mannenwang te aaien. Maar Joris is niet tactiel. “Ik ben er. Op dit moment. Ook als alles pijn doet,” wil ik zeggen. Maar ik kom niet verder dan “Het is oké, Joris.”

In slakkengang schuifelen we voort. Fedde heeft succes geproefd en blijft “Zuipeeeeeen!” roepen, Elske zoekt nieuwe vlindertjes, Tygo’s monoloog (“En toen pakte Spiderman een hele grote dolk en toen...”) is nog lang niet voorbij.

Opeens ben ik Joris kwijt. Paniekerig kijk ik om me heen. Gelukkig, daar staat hij. Bij een ijzeren sculptuur van een man. Joris kijkt ademloos. En dan slaat hij. Niet zichzelf. Hij slaat zijn lange armen om het kunstwerk heen. Zijn wang raakt de wang die gebeeldhouwd is. Zijn ogen gesloten. Zijn gezicht is eindelijk sereen. Hij blijft staan. Een. Twee. Drie. Vier. Minutenlang in een omhelzing van staal. Drommels.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.