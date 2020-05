‘Een meerderheid van de kiezers vindt dat Trump God is’

Telefoongesprek met kennis in Amerika. Kennis woont in New York, is Republikein en heeft corona gehad.

“Maar je moet me toch eens uitleggen waarom Trump zo vaak liegt,” zeg ik aan het eind van ons gesprek.

“Dat ik dat jou moet uitleggen. De waarheid is voor jou ook een vriendin die jij voort­durend verlaat. Kijk, Trump liegt nooit. Waarom niet? Omdat hij niet kan liegen.”

“Pardon?”

“Liegen is onethisch. Dat mag niet. Daar doe je kwaad mee. Maar alles wat Trump zegt, is juist om dat kwaad te bestrijden. Alles wat hij beweert, is dus de waarheid, want hij bestrijdt het kwaad.”

“Ik begrijp het niet. Hij bestrijdt het kwaad niet. Hij is het kwaad.”

“Luister. Als jij voor een rood stoplicht staat en God zegt: ‘Rij door, het is groen.’ Dan is rood groen, omdat God dat zegt. God liegt niet.”

“Trump denkt dat hij God is?”

“Hij denkt het niet. Hij is het. En een meerderheid van Amerikaanse kiezers vindt ook dat Trump God is. En de Democraten zijn de ongelovigen. Net als The Washington Post en The New York Times. En vooral CNN.”

“Maar hij is geen God, hij is mens.”

“Hoe kom je daarbij? Hij is de enige die kan zorgen dat het virus verdwijnt.”

“ Hoe kom jij daarbij?”

“Omdat Trump dat zelf heeft gezegd. Vandaag nog. Er is voor het eind van het jaar een vaccin.”

“Maar dat is gelul. Dat weet je toch? Een vaccin duurt nog een jaar. Het zijn van die zinloze leugens.”

“Hij liegt niet. Waarom zeg je dat toch steeds?”

“Maar al meer dan tienduizend keer heeft hij iets beweerd wat niet waar is.”

“Niet waar volgens jou. Maar jij bent God niet. En hij wel.”

“Dit geloof je toch zelf niet?”

“Per definitie kun je Trump niet op een onwaarheid betrappen. Daarentegen kan hij precies zeggen welke journalist leugens presen­teert.”

“Dit is ironie, hoop ik.… De waarheid, dat is toch… dat is…”

“…wat Trump zegt, Theodor. Dat is waarheid.”

“Meer dan tienduizend leugens heeft hij verteld.”

“Volgens wie? Laat me raden? The ­Washington Post? Trump krijgt steeds gelijk.”

“Maar hij zei bijvoorbeeld dat chloroquine corona kon genezen. Het tegendeel is het geval! Mensen die het slikten, stierven bij bosjes. Dat is onethisch.”

“Hoe sterf je liever? Met hoop of zonder hoop…”

Ik hing op.

God, wat ben ik bang voor dat virus.

