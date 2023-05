Eén man tegen de ‘regenbooglobby’

Sandra van de Werd. U heeft waarschijnlijk nooit van haar gehoord, maar zij ís in haar ééntje het Comité Dierennoodhulp (googel dit voor de grap). Ooit deden zij, en een aantal van haar vriendinnen die óók allemaal in hun eentje een dierenrechten-‘organisatie’ waren, aangifte van dierenmishandeling tegen mij, nadat ik bij De wereld draait door hamsters in hamsterballen door de studio had laten lopen. De zaak werd uiteindelijk een grote mediazaak omdat er ‘meerdere dierenrechtenorganisaties’ waren die aan de bel hadden getrokken en het daarom wel iets heel vreselijks moest zijn. (Spoiler alert: de rechter sprak mij vrij.)

Enfin, door dit voorval ben ik haar gaan volgen en vrij alert geworden op het fenomeen ‘eenmansorganisaties’ die zich presenteren als grote belangenbehartiger en ook die erkenning krijgen van doorgaans onwetende redacties desperate op zoek naar ophefmakende content.

En dit brengt mij bij een zeer lelijk voorbeeld, uitermate bruikbaar voor clickbait, want een garantie voor een hoop adrenaline aan alle kanten van het kijkersspectrum: De roze leeuw. Of, voor wie een klein beetje research doet: Lennard van Mil die zich in zijn eentje voordoet als een groep bezorgde holebi’s die zich niet vertegenwoordigd voelen door de ‘regenbooglobby’. Ze zijn alleen voor de ‘gewone homo’, transgender personen zijn een gevaar want pedofielen, migratie is de bron van elk kwaad en kijk ons (mij, het is Lennard van Mil) eens heel activistisch een meldpunt voor genderideologie opzetten.

Op de website www.derozeleeuw.nl staat bijvoorbeeld de nepbrief van een pedofiel ‘die blij is met de Week van de Lentekriebels’, omdat hij nu niet meer actief hoeft te ‘child groomen’. Want ‘er zat namelijk vaak maanden werk in om het vertrouwen van een kind te winnen. Dat is een mooie tijdswinst’.

Wie door deze website struint, merkt direct op dat dit een ziekelijk project van een persoon met nogal wat zorgwekkende issues is. Toch werd deze man omarmd als serieus te nemen bron door HP/De Tijd (‘Ik word uitgemaakt voor fascist’), het AD (‘Heterootje spelen is iets dat lhbt’ers niet zouden moeten willen’), Ongehoord Nederland (‘Het COC negeert ons terwijl ze 10 miljoen per jaar krijgen’) en ja, natuurlijk liep ook ons aller Wierd Duk met hem weg in De Telegraaf.

Ja, natuurlijk heeft een stichting formeel ook een bestuur, maar stel u daar vooral niets bij voor. Sandra van de Werd en Lennard van Mil zijn einzelgängers.

Door het giftige mechanisme dat voor ophef zorgt voor clicks en kijkcijfers in een wereld waarin alles uiteindelijk draait om geld van adverteerders, zijn types zoals Lennard van Mil en Sandra van de Werd een groot cadeau. Vermomd als zogenaamd ‘goed doel’ – met een achterban en officiële organisatie – zijn ze perfect voor settings waarin groepen tegenover elkaar worden gezet en polarisatie nieuws is. Het gevolg is een steeds verder verdraaid beeld van de wereld waarin de grootste schreeuwlelijk relevant wordt gemaakt ten gunste van de mediabazen.

