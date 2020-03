Een lichtpunt tussen alle consternatie over het coronavirus

Terwijl donderdag in het oude Olympia het olympisch vuur werd ontstoken, ging in de rest van de wereld de sport achter slot en grendel. Omdat sport vaak een weerspiegeling van de maatschappij in het klein is, werd daardoor zelfs voor de laatste twijfelaar de impact van het coronavirus duidelijk.

Van het Albert Park Street Circuit in Melbourne tot de Brabanthallen in Den Bosch, overal heerste ontluistering en angst vanwege een vooralsnog onbekende vijand.

Intussen vliegen de meningen en conclusies in het rond. Zoals het verwijt aan de KNVB dat de wedstrijden in het betaald voetbal te laat zijn afgelast. Terwijl bij een nationaal probleem juist een centrale coördinatie cruciaal is, om te voorkomen dat iedereen alle kanten op schiet en er paniek uitbreekt.

Omdat het stoppen van de competitie direct invloed op miljoenen Nederlanders zou hebben, had de KNVB bij een soloactie de regering voor de voeten gelopen. Vandaar dat er eerst op de stalorders van politiek Den Haag werd gewacht. Toen die er kwamen (verbod op evenementen met meer dan honderd bezoekers) werd, net als in de culturele wereld, de nationale richtlijn gevolgd.

Intussen is het leed in de sportwereld niet te overzien. Nu al spatten dromen van atleten uiteen en lopen de verliezen in de honderden miljoenen.

Nederlandse olympiërs zien hun kans op een retourtje Tokio slinken, terwijl de gechoqueerde Anky van Grunsven als bestuursvoorzitter van Indoor Brabant tot afgelasting van het evenement moest overgaan, met een miljoenenstrop tot gevolg. En het einde is nog niet in zicht.

Interessant wordt hoe de voetbalwereld zich gaat opstellen. Tot nu toe communiceren de spelers, clubs, bonden en Europese voetbalunie (Uefa) met elkaar over alle uitgestelde competities.

Dinsdag beslist de Uefa onder meer over het verplaatsen van het Europees Kampioenschap naar de zomer van 2021, wat direct consequenties heeft voor het kwalificatietoernooi voor het WK in 2022.

Dat evenement valt onder het toezicht van de wereldvoetbalfederatie Fifa, die nog niet bij de discussie in Europa betrokken is. Nu maar afwachten in hoeverre de Uefa met Euro 2021 Fifa’s World Cup 2022 in de wielen gaat rijden.

Tussen alle verwarring door werd volgens de traditie bij de Tempel van Hera het olympisch vuur ontstoken. Met als primeur de eerste vrouw als eerste fakkelloopster. De Griekse Anna Korakaki, in 2016 olympisch kampioene bij het schieten, was de uitverkorene.

Maar er was meer. Op het moment dat overal in de sportwereld het sein op rood ging, spraken in de heuvels rond Olympia Thomas Bach (voorzitter IOC) en Toshiaki Endo (president Tokio 2020) vol overtuiging over het doorgaan van de Olympische Spelen, die van 24 juli tot 9 augustus in de Japanse metropool worden gehouden.

Tussen alle consternatie dus toch een lichtpunt. In dit geval een fakkel.

