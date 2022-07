‘U leeft in Leugenland?”

“Nee dus.”

“Hoe bevalt dat?”

“Vreselijk. Er zijn hier te veel mensen die de waarheid willen weten.”

“Waarom wilt u dat niet?”

“Omdat die mensen in iets geloven dat niet bestaat: de waarheid.”

“En dat wilt u niet?”

“Wat denkt u: de waarheid is onmenselijk. Als de waarheid menselijk was, sprak iedereen wel de waarheid. De mensen die de waarheid spreken, zijn tegen ons.”

“Maar als je niet weet wat waar is, hoe kun je dan mensen vertrouwen?”

“Gewoon door ze te vertrouwen.”

“Maar als ze liegen?”

“Iedereen liegt toch? Dat mag allemaal in Leugenland.”

“Maar jullie leider liegt zich te barsten. Dat is toch verschrikkelijk?”

“O, daar heb je de westerse elite weer die zogenaamd gelooft in de waarheid en daarom meent dat ze ons kan vernederen, kleineren. Jullie zorgen voor een tweedeling. Wij hebben echt genoeg van die neerbuigendheid.”

“Maar jullie leider liegt tegen jullie. Bijvoorbeeld dat het met jullie goed gaat. Het gaat niet goed met jullie.”

“Het gaat uitstekend met ons. We hebben het nog nooit zo goed gehad.”

“En de sancties dan die men tegen jullie heeft genomen?”

“Zijn er sancties? Daar merken wij niets van.”

“Waarom vindt u de leugen zo belangrijk?”

“De leugen in Leugenland brengt ons altijd voorspoed, in tegenstelling tot wat er bij jullie gebeurt. Jullie willen maar waarheid. Laat mij iets vertellen over de leugen. Leugens zijn sprookjes. Ze zijn niet waar, maar zullen dat wel worden. Een leugenaar is een helderziende die mettertijd gelijk krijgt. Zelfs lang na zijn dood kan wat hij loog waar worden.”

“De leugen van een groot rijk kan ook mislukken.”

“Nee hoor. De leugenaar wint altijd. Dat hebben jullie niet door.”

“Maar door leugens gaan er mensen dood. Onschuldige kinderen.”

“Nee hoor. Niemand is onschuldig. Jij ook niet.”

“Ik ben onschuldig!”

“Welkom in Leugenland. Je bent hier welkom. Je bent toch van de westerse pers? We horen goede verhalen over jullie.”

“Ik ben hier niet welkom.”

“Ben ik in jullie land welkom? Het land van de waarheid... Aan waarheid heb je niks.”

“Maar jullie voeren oorlog en in die oorlog worden onschuldigen gedood.”

“Je liegt. Kom hier wonen.”

“Dan zetten jullie mij in het gevang of liquideren mij.”

“Dat doen we nooit!”

“Spreek je weleens de waarheid?”

“Altijd.”

“Ik meen het serieus.”

“Ik ook. Ik weet niet beter.”

“Je weet toch wel wanneer je liegt?”

“Wij maken geen onderscheid. Dat doen jullie.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.