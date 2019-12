Een leger bulldozers en dan: de natte droom van een oligarch

Sinds jaar en dag wandelen wij ’s ochtends met de honden langs de rivier Moskou. In de verte zien we de gouden koepel van een orthodox kerkje, die oplicht als de zon schijnt. De rivier kruipt langzaam richting het centrum van Moskou. Vissers werpen elke ochtend vroeg hun hengel uit.

Vroeger was de oever een wildernis en hielden zich er groepjes zwerfhonden schuil. Onze Drentse patrijs speelde daar graag mee. Maar op een fatale ochtend trof een kogel onze Snuffel, afgevuurd door een Rus die voor de lol op honden schoot.

Snuffel stierf even later in mijn armen. De wildernis heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een mooi aangelegd wandelpad en de zwerfhonden zijn verdwenen.

Aan de oever verrezen steeds meer kapitale villa’s met veel glas en hout en schitterend aangelegde tuinen.

Twee jaar geleden verscheen een leger bull­dozers die eerst een reeds bestaande villa sloopte en daarna met de bouw van iets nieuws begon.

Betonmolens maakten overuren en langzaam maar zeker verrees er een gebouw dat uit de toon viel in deze idyllische omgeving.

Wat was het? Een ziekenhuis? Een hip nieuw kantoorgebouw? Of toch de natte droom van een oligarch?

Er gingen twee winters overheen voordat het huis – want dat bleek het toch te zijn – af was. Het plaatselijke krantje vogelde uit dat dit project het werk is van de Duitse architect Jürgen Mayer, vooral bekend vanwege zijn grillige vormen. ‘Een bloem die zich opent in het landschap,’ noemt Mayers website het project.

Met 4500 vierkante meter (!) en alle luxe die bij zo’n villa hoort, worden de kosten – inclusief aankoop van het land – tegen de 100 miljoen euro geschat.

Wij waren natuurlijk razend nieuwsgierig naar de eigenaar. We maakten al snel kennis. Een sportieve man met een kaal hoofd die elke ochtend fanatiek jogt met zijn twee pitbulls, een personal trainer en een bodyguard. Maar van een gezellig praatje kwam het door de vervaarlijk blaffende pitbulls niet.

Inmiddels weten we dat het Oleg Novikov (51) is, eigenaar van Ruslands grootste boekenuitgeverij Eksmo. Stephen King en Umberto Eco behoren tot zijn stal. Nu weet ik uit persoonlijke ervaring dat het uitgeven van literaire boeken bepaald geen vetpot is – laat staan dat je er een villa van 100 miljoen mee kan bouwen. Maar Eksmo heeft met de Russische overheid contracten om vrijwel alle schoolboeken uit te geven – en daar is Novikov miljardair mee geworden.

Hoe dat kan in een land waar een onderwijzer 545 euro per maand verdient, is een heel ander verhaal.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.