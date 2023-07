Een korfbaltrainer in een jurk? Het kan de 8-jarige spelers niks schelen

Jan Kooijman spreekt korfbaltrainer Daniel in ‘Hij, zij, hen.’ Beeld KRO NCRV

Nu de Pride de stad in regenboogtinten hult, is Hij, zij, hen toe aan een volledige herhaling van het eerste seizoen. Het realityprogramma kreeg afgelopen najaar zijn nieuwe naam na vijf seizoenen als Hij is een zij door het leven te zijn gegaan.

Die voornaamwoorden klopten niet meer en daarom was een transitie nodig. Daarmee gaat het programma gelijk op met zijn zes hoofdpersonen die allen in transitie verkeren.

De portretten kregen afgelopen najaar beperkte aandacht in de media. Ook in deze tv-rubriek werd het programma van presentator Jan Kooijman niet eerder besproken.

Jammer, maar aan de andere kant: in de acht maanden tussen de uitzendingen is het onderwerp gender alleen maar actueler geworden. En zo is Hij, zij, hen op z’n minst een vriendelijke en leerzame instapcursus voor wie zelf nog vragen heeft over de terminologie, de achtergronden ervan óf de gebruikte voornamen.

Maar meer nog is het programma een uitgelezen mogelijkheid om meer te begrijpen van het proces wat deze veelal jonge mensen doormaken. Zij staan middenin de grootste verandering van hun leven en laten zien hoeveel moed ervoor nodig is om die aan te gaan.

Gods schepping

In de eerste aflevering maakten we kennis met de helft van de deelnemers. Daniel van 18 werd geboren als jongen maar identificeert zich nu als non-binair, man noch vrouw. Een label dat hen wil gebruiken tot de mist in diens hoofd volledig is opgetrokken. Intussen geeft hen nog steeds korfbaltrainingen aan 8-jarigen die heerlijk oordeelloos reageren op die lange, brede trainer in een jurk.

Maar veel reacties blijken allesbehalve ondersteunend. San-Loiza is al onderweg in haar transitie naar vrouw. De 20-jarige komt uit een reformatorisch gezin, dat grote moeite heeft met het sleutelen aan wat zij als Gods schepping zien.

Politieagent Nathan (nu 50) werd zelfs door zijn ouders uit huis gezet toen hij als jonge vrouw een relatie met een andere vrouw kreeg. Inmiddels is hij al vergevorderd in zijn transitie. Zijn moeder heeft hij tien jaar niet gesproken.

Nieuw in de tweede incarnatie van het programma zijn ontmoetingen met bekende transpersonen. Ontroerend was het gesprekje van Nathan met K’s Choice-zanger Sam (voorheen Sarah) Bettens over hun kinderen en de trots die beiden voelen als ze op het schoolplein als ‘papa’ worden aangesproken.

Hij, zij, hen ademt de empathie en de zorg van de makers en verdient in deze herkansing een groter kijkerspubliek.

