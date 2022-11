Een koe op vierhoog, dat is ook geen makkelijk huisdier

Een opvallende kop gisteren in deze krant: ‘Met een serval in huis scoor je online, maar de verzorging van exotische ‘posh pets’ wordt vaak onderschat.’ Een waarheid als een koe. Overigens ook geen makkelijk huisdier. Ik heb er vier maanden een in huis gehad en dan worden het opeens heel andere beesten dan op de televisie.

Je bent gewend dat ze tijdens een reclameblok van een duikplank springen of juichend uit een stal stuiteren omdat ze gras mogen eten, maar op vierhoog in een flat verandert de koe in een heel ander wezen. Wat ik mij ervan herinner is dat het nachtdieren zijn. Steeds maar dat klagelijke geloei vanuit de woonkamer, ik mijn bed uit en dan stond zij waarschijnlijk met andere koeien te communiceren, dwars door het dubbele glas heen.

Daarom zeg ik hier: let toch goed op, mensen, welk dier je in huis neemt. Een bever: niet doen. Die willen een dam bouwen. Kom je thuis ligt je peperdure Piet Hein Eek-tafel in kleine stukjes dwars door je kamer. Bevers hebben doodenge oranje tanden. Niet een dier dat lekker bij je op schoot naar een natuurfilm gaat zitten kijken.

Daarom snap ik de hang naar exotische dieren. Op een gegeven moment ben je wel uitgekeken op dat verwende gedrag van Nederlandse dieren. Ik heb drie weken een snip in huis gehad. Ik praatte met hem. Vier keer per dag liet ik hem een oud bankbiljet van 100 gulden zien en dan zei ik: ‘Wie is dat dan? Ja, wie is dat dan? Kijk dan, wie dat is?’ maar dieren hebben geen idee hoe ze er zelf uitzien.

Wij wel door de duizenden selfies, maar een snip schrikt van zichzelf. Het was verder ook niet echt een spectaculair dier om in huis te hebben. Het was niet de exotische posh-pet waar ik online keihard mee aan het scoren was.

Dat de serval een verkeerde keuze is, kan ik beamen. Mijn aanvullend advies is: neem er nooit drie. Altijd een even aantal servallen in huis nemen. Servallen vinden het gezellig om met zijn tweeën op de bank te zitten. Ik heb gillend in de keuken, met mijn schouder tegen de deur, urenlang naar vreselijke gevechten moeten luisteren.

Alle online attention-animal-hookers die met een exotisch dier willen verhullen dat ze een eenzaam en gedoemd leven leiden, raad ik de Siberische slaapmuis aan. Het woord zegt het al. Je hebt er geen omkijken naar. Wanneer hij snurkt zachtjes het woord ‘Hollandse bosuil’ in zijn linkeroor fluisteren.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.