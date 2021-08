Een jongen die verliefd wordt op een meisje vind ik heel normaal

‘Kunt u iets meer vertellen over uw boek voor de jeugd?”

“Zeker, het is een liefdesverhaal…”

“Dat klopt, maar een bijzonder liefdesverhaal, is het niet?”

“Ja, voor deze tijd wel.”

“Want…”

“Want een jongen wordt verliefd op een meisje.”

“Ja, ze gaan daten hè?”

“Ja, en het meisje wordt ook verliefd op die jongen.”

“Ik vraag me af… u bent de schrijver… Maar kan dat in een jeugdboek?”

“Ik vond dat de tijd er nu rijp voor was. En daarom ben ik er op doorgegaan.”

“Vertelt u eens.”

“Ik wil natuurlijk niet alles weggeven, maar wat ik wel kan zeggen is: de jongen en het meisje gaan zich verloven, maar of ze gaan trouwen, vertel ik niet, dat moet de lezer maar zelf lezen…”

“Er zullen best veel ouders hier erg kwaad over zijn.”

“Zoals dat gaat in deze tijd… Ik heb al enkele haatmails gekregen…”

“O ja, wat stond daar in?”

“Doodsbedreigingen en… ‘Kunt u niet normaal doen in een jeugdboek? Denk aan onze kinderen.’”

“Kunt u niet normaal doen, schreven ze?”

“Ja, en ik antwoordde: wat is normaal? Ik vind een jongen die verliefd wordt op een meisje heel normaal. En anderen hebben misschien andere dingen die zij normaal vinden. Mag. We leven in een vrij land!”

“Uw jeugdboek is autobiografisch, is het niet?”

“Inderdaad… Ik was heel jong toen ik ontdekte dat ik anders was. In het begin weet je dat niet precies, maar toch wel vrij snel ontdekte ik dat ik op meisjes viel.”

“Hoe reageerden uw ouders daarop?”

“M’n moeder zei: dat dacht ik wel. Vader had er moeite mee. En diens man ook. Die vonden het jammer.”

“U heeft dit kinderboek geschreven met een reden…”

“Ja, ik denk dat er veel meer jongens en meisjes zijn met de gevoelens die ik ook heb. Wat moeten die tegenwoordig lezen? Ik wilde iets schrijven waarmee ze zich kunnen identificeren. Ik heb ook al veel reacties gehad van jongeren die mij mailden: ‘Dank u wel. Nu schaam ik me niet meer.’”

“Maar… uw volgende boek is geweigerd door de uitgeverij.”

“Dat klopt, dat vonden ze te ver gaan.”

“Waar ging dat over, als ik vragen mag?”

“Dat ging met name over het kerkelijk huwelijk.”

“Maar daarmee bent u toch echt aan het provoceren?”

“Ik vind dat ik in een jeugdboek ook moet opkomen voor minderheden, al behoor ik daar zelf niet toe.”

