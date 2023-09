Een Jiddische mama

Mijn moeder luistert graag naar Jiddische muziek. Die klanken doen haar denken aan haar ouders. Zij werden aan het begin van de vorige eeuw geboren in Polen en spraken Jiddisch met hún ouders, net zoals de meeste Joden in Oost-Europa. Maar met het verdwijnen van de mensen, verdween helaas ook de cultuur. Tegenwoordig spreekt bijna niemand nog Jiddisch.

Als kind trof ik mijn moeder soms bij de cd-speler aan. Ze had vooral behoefte aan Jiddische muziek wanneer ze droevig was. Dan luisterde ze avondenlang naar sterren van weleer zoals Leo Fuld of Leopold Kozłowski. Af en toe nam ze er ook een glaasje wodka bij.

Haar lievelingsliedje was Oyf’n veg shteyt a boym. Dat lied gaat over een jongetje dat een vogel wil worden, zodat hij kan vliegen. Maar zijn ‘Jiddische mama’ ziet dat helemaal niet zitten. Wat als haar zoon het koud krijgt in die hoge bomen? Uiteindelijk komt ze met een oplossing. Haar zoon mag alléén proberen te vliegen als hij een warme trui, een bontmuts én drie sjaals aandoet. Door al die kleding lukt het de jongen niet om zijn ‘vleugels’ uit te slaan.

Vroeger ergerde ik me aan dit lied, want het kwam me vervaarlijk bekend voor. Ook míjn moeder probeerde me tegen alles te beschermen. Ze vond het eng als ik fietste, zwom of honden aaide. Ik kon immers vallen, verdrinken, gebeten worden. Ik weet niet of het er direct mee te maken heeft, maar ik werd een bangelijk kind.

Toen ik vorig jaar zwanger bleek, besloot ik het daarom helemaal anders te gaan doen.

Ik zou er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat mijn kind stoer werd. Direct na de geboorte betrapte ik mezelf er echter al op dat ik urenlang naar mijn zoons ademhaling lag te luisteren. Was die wel regelmatig? Zeven maanden later rolt hij de hele kamer door. Soms stoot hij zijn hoofd aan het laminaat. Mijn automatische neiging is om hem meteen op te pakken en te troosten. Zelf schaterlacht hij vooral. Hoe ruiger de spelletjes, hoe beter.

Eigenlijk had ik die overbezorgde reactie niet zo door, totdat mijn vriend me erop wees. “Daar is de Jiddische mama weer,” zei hij half plagend. Ik schrok: ik was inderdaad een typisch Jiddische mama geworden. Precies wat ik níét wilde. En dan moet ik mijn vriend zelfs nog opbiechten dat ik nu al melancholisch kan raken bij de gedachte dat onze zoon over 17,5 jaar mogelijk op kamers gaat.

Ik wil Max écht leren hoe hij kan vliegen als een sterke vogel. Mijn overbezorgdheid zal ik dus moeten bedwingen. Toch zal ik hem later ook Oyf’n veg laten horen. Want als ik tot nu toe íéts van het moederschap heb geleerd, is het dat ik meer op mijn eigen moeder lijk dan ik ooit had kunnen vermoeden.

